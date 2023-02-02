Адміністрація ВНЗ у Києві звільнила викладачку, яка вела лекції російською

Про це мовиться на сторінці ДТЕУ на фейсбуці.

Адміністрація Державного торговельно-економічного університету в Києві звільнила викладачку, яка вела лекції російською мовою:

"ДТЕУ займає категоричну позицію щодо дотримання мовного законодавства, забезпечує виховання патріотизму та свідомості молоді України. До університету надійшло звернення студентів та матеріали про порушення викладачем Іванченко Н. О. педагогічної етики, використання мови агресора та неправомірних висловлювань на адресу студентів", - зазначили в повідомленні.

Так, раніше телеграм канал університету опублікував запис із лекції викладачки:

"Совість у вас є? Ваші батьки вдома з вами? Хто з вас в окопах сидить? А самі ви чому тут, чому не на фронті? Вам є 18. Я російськомовна. Хочу спитати вас, україномовних, чому ви сидите вдома? Ваші батьки чому вдома сидять?", - так російською відповіла Ніна Іванченко на прохання студентів проводити заняття державною мовою.

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" студентам, викладачам та адміністрації заборонили використовувати російську мову у закладі.

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