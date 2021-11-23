Адвокат Едем Семедляєв вийшов на волю з ізолятора в окупованому Криму після 12 діб арешту, - Денісова
Кримськотатарський адвокат Едем Семедляєв вийшов із ізолятора тимчасового тримання в окупованому Криму після 12 діб адміністративного арешту за рішенням російського окупаційного "суду" Сімферополя
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Кримський адвокат Едем Семедляєв вийшов із "сімферопольського ізолятора тимчасового тримання", де він провів 12 днів адміністративного арешту за незаконним обвинуваченням у "непокорі співробітникам поліції", - написала Денісова.
Семедляєва прийшли зустрічати кілька десятків активістів, але їх затримали співробітники російського ОМОНу.
Серед затриманих - 10 жінок і четверо журналістів. Загалом після акції 31 людину відправили до Київського відділення "поліції" Сімферополя, щоб згодом переправити у різні поліцейські відділли.
Денісова засудила затримання українців у окупованому Криму, наголосивши, що Росія порушує ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. За цією статтею кожен має право виражати свої погляди та ідеї без втручання органів державної влади.
- Нагадаємо, 25 жовтня 2021 року, під будівлею "суду" в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які прийшли підтримати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Едем Семедляєв приїхав до відділу російської поліції Центрального району надати юридичну допомогу затриманим. Пізніше на Семедляєва склали адміністративний протокол за "непідкорення поліції" і протримали його добу в ізоляторі в Судаку.
- 11 листопада російський окупаційний "суд" заарештував Едема Семедляєва на 12 діб.
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