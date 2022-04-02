Адвокат Ілля Новіков: група наших юристів за дорученням Порошенка фіксує факти злочинів російських окупантів у Бучі для міжнародних судів

Він оприлюднив у Facebook відео, зняте у Бучі.

"Щойно отримали ексклюзивні матеріали з Бучі, які прямо засвідчують злочини проти людяності з боку рашистських окупантів. Негайно за дорученням Петра Порошенка сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів", – повідомив Новіков.

"Ми розуміємо, що зараз там немає умов, щоб вести звичайні слідчі дії. Тому ми фіксуємо це самі. Ми сформували групу юристів, які отримують інформацію від таких джерел, від наших бійців. Я сподіваюся, що після кінця цієї війни ми зможемо з`ясувати, хто саме по прізвищах з російських військовослужбовців був присутній в цих місцях, хто відповідальний особисто за ці злочини", – пояснює Новіков.

"Ми не конкуруємо з прокуратурою України. Ми вважаємо, що їм наразі не вистачає ресурсів. Тому все, що ми збираємо, ми обов`язково надішлемо нашим колегам»", – зазначив адвокат. Новіков пояснив, що вкрай важливо зафіксувати воєнні злочини російських окупантів максимально оперативно, доки свідки не виїхали з деокупованих територій, і не зникли докази.

"Міжнародні суди працюють за іншим стандартами, ніж ті, що передбачені кримінальним процесуальним кодексом України. Будь-яка інформація зі зрозумілого джерела, яка походить від людини, яка може підтвердити, що так, я там був, я це бачив на власні очі, це відео – в принципі є належним доказом. Тому наші зусилля, я впевнений, не пройдуть даром", – говорить Ілля Новіков.

"У нас вже від самого початку війни була ця ініціативна група юристів, які частково працювали на місцях і частково працювали в евакуації саме над тим, щоб фіксувати і передавати далі всю цю інформацію, яку нам вдасться зберегти. Ми впевнені, що наші колеги із прокуратури знайдуть спосіб відпрацювати цю інформацію, навіть якщо ситуація зміниться", – пояснює адвокат.

"Ми маємо допомогти нашим офіційним слідчим органам. Ми маємо на меті допомогти міжнародному слідству, міжнародним судам, які безумовно відбудуться за результатами цієї війни", – наголошує Новіков.

Ілля Новіков також закликав свідків злочинних дій російських окупантів по можливості знімати відеоматеріали і надсилати їх на електронну пошту [email protected]

Він застеріг людей на щойно деокупованих територіях бути обережними і нічого не чіпати через загрозу замінування.

"Ми просимо тільки про те, щоб люди, які знімають відео, надіслали нам його і мали з нами контакт, щоб підтвердити, що це відео походить від них. Наразі більше нічого ви зробити не можете, якщо ви не слідчий, прокурор. Це не ваша відповідальність", – пояснює Новіков.

"Але якщо ви там присутні і робите цю зйомку, будь ласка, надайте її нам. Надайте прокурорам. Вони також будуть вдячні. Питання тільки одне, якщо така зйомка існує, ми б хотіли мати її копію, джерело з якого вона походить. З юридичної точки зору це важливо і це те, що є можливим наразі", – пояснює адвокат.

"Це – справа честі для нашої команди – домогтися справедливого суду над путінським режимом і кожним вижившим учасником російської агресії", – наголошує адвокат.