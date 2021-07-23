Аеропорт "Бориспіль" прискорив проходження контролю на терміналі D
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" спростив процедуру та прискорив проходження контролю на терміналі D
Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль".
"Від сьогодні ми спростили процедуру та прискорили проходження контролю на входах у термінал D", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відтепер співробітники перевірятимуть тільки паспорти пасажирів та посадкові талони чи квитки. Рентгено-телевізійні інтроскопи, натомість, прибрали.
За словами генерального директора аеропорту Олексія Дубревського, рівень безпеки при цьому не знижується.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.99
Купівля 26.99Продаж 27.23
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.13
- Актуальне
- Важливе