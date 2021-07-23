Аеропорт "Бориспіль" прискорив проходження контролю на терміналі D

Про це повідомила пресслужба аеропорту "Бориспіль".



"Від сьогодні ми спростили процедуру та прискорили проходження контролю на входах у термінал D", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що відтепер співробітники перевірятимуть тільки паспорти пасажирів та посадкові талони чи квитки. Рентгено-телевізійні інтроскопи, натомість, прибрали.



За словами генерального директора аеропорту Олексія Дубревського, рівень безпеки при цьому не знижується.

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