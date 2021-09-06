Афганська опозиція заявила, що вбито одного з лідерів “Талібану”

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на заяву афганської опозиції.

Повідомляється, що Мавлаві Фасихуддін був убитий разом із шістьма охоронцями в районі Пішгур провінції Панджшер.

5 вересня низка джерел, близьких до антиталібівського руху, повідомили про загибель в Панджшері прес-секретаря Фронту національного опору Фахима Дашти.

За останні дні таліби, незважаючи на численні втрати, продовжували штурм Панджшерської долини з декількох напрямків. За даними Фронту національного опору, сотні бойовиків, зокрема й іноземні, вбиті, сотні поранені і потрапили в полон.

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