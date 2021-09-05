Очільник талібів Барадар погодився на інклюзивний уряд

Про це він сказав в інтерв'ю для катарського телеканалу Аль -Джазіра, передає Еспресо.TV.



"Я запевняю людей, що ми прагнемо покращити їхні умови життя, і що уряд буде нести відповідальність перед усіма та забезпечить безпеку, тому що це необхідно для економічного розвитку не лише в Афганістані, а й у всьому світі", - сказав він, перебуваючи в Кабулі.



Саме міркування безпеки й виходу з економічної кризи й диктують необхідність утворення саме інклюзивного уряду, наголосив Барадар.



Барадар додав, що безпека необхідна для початку великих економічних проектів у країні.



"Якщо ми зможемо забезпечити безпеку, ми подолаємо інші проблеми, і з цього моменту почне рухатися колесо прогресу та просування", - сказав він, додавши, що для досягнення цих цілей не пошкодує жодних зусиль.





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