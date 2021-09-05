Очільник талібів Барадар погодився на інклюзивний уряд
Верховний політичний, військовий та духовний лідер руху "Талібан", мулла Абдул Гані Барадар заявив про формування його людьми інклюзивного афганського уряду
Про це він сказав в інтерв'ю для катарського телеканалу Аль -Джазіра, передає Еспресо.TV.
"Я запевняю людей, що ми прагнемо покращити їхні умови життя, і що уряд буде нести відповідальність перед усіма та забезпечить безпеку, тому що це необхідно для економічного розвитку не лише в Афганістані, а й у всьому світі", - сказав він, перебуваючи в Кабулі.
Саме міркування безпеки й виходу з економічної кризи й диктують необхідність утворення саме інклюзивного уряду, наголосив Барадар.
Барадар додав, що безпека необхідна для початку великих економічних проектів у країні.
"Якщо ми зможемо забезпечити безпеку, ми подолаємо інші проблеми, і з цього моменту почне рухатися колесо прогресу та просування", - сказав він, додавши, що для досягнення цих цілей не пошкодує жодних зусиль.
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