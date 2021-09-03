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"Талібан" назвав Китай своїм головним партнером

3 вересня, 2021 п'ятниця
12:22
Світ Забіхулла Муджахід

Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заявив, що Китай є їхнім головним партнером

Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає Hromadske.

У "Талібані" заявляють, що Китай представляє можливість, оскільки готовий давати кошти на відбудовування країни.

Забіхулла зазначив, що угруповання високо оцінює китайську програму "Новий шовковий шлях", яка створена для поширення впливу та торгівлі..

Він заявив про сподівання, що Китай допоможе відновити та модернізувати мідні шахти в Афганістані.

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Китай
Афганістан
Талібан
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