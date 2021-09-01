Індія та "Талібан" провели перші офіційні перемовини

Про це повідомляє Reuters.



Посол Індії в Катарі Діпак Міттал зустрівся з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм.



Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані.



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Дипломат передав талібам побоювання щодо можливих нападів терористів на територію Індії з Афганістану.

"Представник "Талібану" запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно", - уточнює агентство

19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан"