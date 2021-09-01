Індія та "Талібан" провели перші офіційні перемовини
Перша зустріч між індійськими дипломатами та представниками радикального руху "Талібан" відбулася в Катарі
Про це повідомляє Reuters.
Посол Індії в Катарі Діпак Міттал зустрівся з главою політичного офісу талібів в Досі Шером Мохаммадом Аббасом Станекзаєм.
Сторони обговорили безпеку жителів Індії, які зараз перебувають в Афганістані.
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Дипломат передав талібам побоювання щодо можливих нападів терористів на територію Індії з Афганістану.
"Представник "Талібану" запевнив посла, що ці питання будуть вирішені позитивно", - уточнює агентство
- 19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан"
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