Я доручив налагодити контакти з талібами ще 2 роки тому, - президент Узбекистану

Про це пише gazeta.uz.

Шавкат Мірзійоєв заявив, що в Узбекистані ще два роки тому прогнозували, як буде розвиватися ситуація в Афганістані, тому він доручив почати діалог з "Талібаном", коли жодна країна не спілкувалася з ними.

Лідер ісламістів в Катарі, мулла Барадар, тримає своє слово про ненапад на Узбекистан, тому спілкування з талібами природно, зазначив президент.

Абдул Гані Барадар протягом останніх двох років був переговорником талібів з США та урядом Афганістану у столиці Катару Досі. Він вважається правою рукою засновника руху "Талібан" мулли Омара. Серед талібів він користується авторитетом. Його кличуть мулла Барадар. Штати витягнули його з в'язниці в Пакистані та посадили за стіл переговорів за каденції Дональда Трампа.

"Ми почали спілкуватися не вчора, а два роки тому. Коли ще жодна країна не спілкувалася з ними, я дав доручення: "З ними потрібно налагодити діалог“. Якщо ви бачили по телевізору, їх керівник в Досі, його вельможність Барадар особисто висловлювався, він обіцяв, що в народ Узбекистану, в сторону Узбекистану не полетить жодна куля", - сказав Шавкат Мірзійоєв.

"Оскільки він залишається вірний своєму слову, наше спілкування з ними природно. Я хочу миру і спокою для свого народу, і я буду вести діалог з ким би то не було. Тільки і тільки якщо присутній якийсь фактор, який може вплинути на світ узбецького народу, спокій рідного Узбекистану, я буду спілкуватися незалежно від того, хто це", - зазначив президент.

"Наші прогнози ще два роки тому показували, що такі події відбудуться [в Афганістані, - ред.]", - додав він.

Водночас Мірзійоєв запевнив, що Узбекистан готовий до будь-якого розвитку подій.