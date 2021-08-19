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Афганістан: в день незалежності країни таліби проголосили Ісламський емірат, на сході - вбиті у протестах

19 серпня, 2021 четвер
15:46
Світ Протестувальники підняли національний прапор замість стягу ісламістів над Асадабадом

19 серпня, в день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан". На сході в місті Асадабад - центрі провінції Кунар з населенням, яке на 2021 рік становили майже 50 тис., ісламісти вбили кількох протестувальників, які з національними прапорами вийшли на вулиці

Про це розповідає Reuters.

У центрі прикордонної з Пакистаном провінції Кунар - місті Асадабад - таліби вбили кількох протестувальників, які вийшли на демонстрацію з національними прапорами країни.

За словами одного з учасників мітингу, кілька людей загинули і отримали поранення в результаті тисняви і стрілянини, розпочатої талібами. При цьому співрозмовник Al Arabiya уточнив, що на даний момент невідомо, від чого саме загинули люди.

Він зазначив, що на акцію вийшли сотні людей.

Нагадаємо, таліби не користуються національним прапором. Їхнє знамено - біле полотно з шахадою - надписом, який означає "Немає Бога окрім Аллаха і Мухамед - пророк його".

Відзначимо, 18 серпня повідомлялось про аналогічний мітинг у центрі сусідньої провінції Нангархар - 280-тисячному Джелалабаді. Там місцеві також пройшли містом демонстрацією з національними прапорами та зняли з флагштоку прапор талібів у центрі. Ісламісти у відповідь відкрили вогонь по натовпу. За словами анонімного лікаря з міста в ході атаки загинув щонайменше один демонстрант.

Читайте також: В Джелалабаді громадяни під час протесту спустили прапор талібів: щонайменше один вбитий

Позиції талібів на сході наразі непевні. Так, місто Джелалабад здалося без бою. Втім, це сталося після того, як президент Ашраф Гані втік з країни.

"Наш прапор, наша ідентичність", - таке гасло виголошували афганці з національними чорно-червоно-зеленими прапорами у день незалежності,19 серпня, на мітингах, що прокотились північним сходом країни,

В ході мітингу в Асадабаді місцеві підняли національного прапора над містом. Як пише журналіст-фрілансер Франц Марті, знамено ісламістів не протрималось у місті і двох днів.

Водночас речник "Талібану" Забіхулла Муджахід оголосив, що відсьогодні Ісламська республіка Афганістан буде іменуватись Ісламським Еміратом.
 
 
  • Зазначимо, станом на 19 серпня таліби не контролюють провінції Панджер та Парван, де Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.

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протести
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
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