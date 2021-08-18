В Джелалабаді громадяни під час протесту спустили прапор талібів: щонайменше один вбитий

Про це розповідає Associated Press.



Зазначається, що принаймні одну людину було вбито в ході протестів у місті Джелалабад.



Десятки людей зібралися у місті Джалалабад, щоб підняти національний прапор у переддень Дня незалежності Афганістану 19 серпня, який приурочено до кінця британського панування в 1919 році.



Протестувальники опустили прапор Талібану - біле знамено з шахадою. Шахада - це фраза "Немає Бога окрім Аллаха та Мухамед пророк його".



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У відповідь таліби відкрили вогонь.



На відеозаписі видно, як таліби стріляють у повітря і накидаються на людей з кийками, щоб розігнати натовп. Репортер місцевого інформаційного агентства Бабрак Амірзада сказав, що його та телеоператора з іншого агентства побили таліби, коли він намагався висвітлити ці події.



Місцевий представник охорони здоров'я на правах анонімності розповів жуналістам, що принаймні одна людина загинула, а шестеро отримали поранення.



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