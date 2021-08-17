Афганістан: віцепрезидент заявив, що бере владу та продовжує боротьбу з талібами на тлі зупинки допомоги від НАТО
17 серпня перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив, що згідно з Конституцією, після втечі президента він переймає його повноваження та закликав народ до боротьби з "Талібаном"
Про це перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех заявив у Twitter.
"Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан - це не В'єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на В'єтконг. На відміну від США / НАТО, ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Даремні застереження закінчені. Приєднуйтесь до опору", - написав Салех/
Невдовзі він написав другий твіт, в якому заявив, що згідно з конституцією є в. о. президента країни. Нагадаємо президент Ашраф Гані покинув країни після підписання капітуляції в неділю, 15 серпня.
"Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні і є законним в. о. президентом. Я звертаюся до всіх лідерів, щоб забезпечити їх підтримку та консенсус", - додав він.
Столтенберг пояснив, що наразі усі кошти у тресті Афганської національної армії, які були призначені на підтримку місцевих військовослужбовців - були заморожені.
Також генсек НАТО додав, що Альянс може вдаватися до точкових ударів по терористах, якщо вони повернуться на територію Афганістану.
- Нагадаємо, в ніч на вівторок, 17 серпня, стало відомо, що перший віцепрезидент Салех та син легендарного польового командира, моджахеда Ахмад Шаха Масуда на прізвисько "Пенджарський лев" продовжили боротьбу на півночі Афганістану.
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