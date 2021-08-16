Син легендарного польового командира, якого вбили ісламісти, заявив, що продовжить опір на півночі Афганістану

Про це пише французьке видання Paris Match, передає "РБК-Україна".



"Афганський народ, моджахеди, друзі свободи по всьому світу! В Афганістані перемогла тиранія. Рабство починається з шумом і люттю. Страшна помста спіткає нашу країну-мученицю. Кабул уже стогне. Наша Батьківщина в кайданах. Невже все втрачено? Ні. Я успадкував від свого батька, національного героя та полководця Масуда, його боротьбу за свободу афганців", - йдеться у відозві до афганців.

"Я закликаю приєднатися до мене в нашій цитаделі Панджшер, яка є останнім вільним регіоном нашої вмираючої країни", - цитує видання лист Ахмада Масуда, сина варлорда, який успішно протистояв талібам у 1990х роках та був вбитий у 2001. Ахмад Шах Масуд, чий мавзолей знаходиться в регіоні Панджшер. Масуд-старший разом з генералом Дустумом, який покинув країну кілька днів тому та перебуває у Ташкенті, свого часу на чолі квазідержави Північний Альянс, яка виникла на противагу режиму талібів на етнічних землях узбеків та таджиків на півночі, вибили ісламістів з Мазарі-Шаріфу - четвертого за населенням міста країни. Це відбулось 9 листопада 2001 року. За 4 дні таліби без бою залишили Кабул.



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За словами сина легендарного полководця, за винятком Панджшера, розгром в країні має тотальний характер, і "дух співпраці з "Талібаном" починає формувати когорту серед переможених, які програли війну зі своєї вини". Він закликав усіх афганців приєднатися до нього в боротьбі з талібами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Панджшер також прибув колишній перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех. Він заявив, що має намір залишитися в країні і далі чинити опір талібам.

В цей час в провінції Панджшер знаходиться близько 20 військових баз. Населення регіону становить близько 150 тисяч осіб, з яких майже 99% - таджики. Її столиця-місто Базарак. Долина річки Панджшер, що починається в декількох десятках кілометрів від Кабула - частина гірської системи Гіндукуш, що ділить Афганістан на південну і північну частини. По території Панджшерської долини проходять найзручніші перевали, які ведуть з південних провінцій Афганістану в північні.

У ЗМІ зазначають, що сили безпеки Афганістану і загони ополчення розташувалися вздовж кордонів провінції.



У 2019 році Ахмад Масуд-молодший, син легендарного афганського лідера моджахедів, польового командира і міністра оборони Ахмад Шаха Масуда, відомого під прізвиськом "Панджшерський лев", оголосив війну талібам на могилі свого батька. Масуду було 12 років, коли його батько був убитий смертниками з "Аль-Каїди", що видавали себе за журналістів і сховали вибухівку в відеокамеру. Він помер 10 вересня 2001 незадовго перед терактом 11 вересня в США.