Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Син легендарного польового командира, якого вбили ісламісти, заявив, що продовжить опір на півночі Афганістану

Син легендарного польового командира, якого вбили ісламісти, заявив, що продовжить опір на півночі Афганістану

16 серпня, 2021 понедiлок
23:35
Світ Ахмад Масуд-молодший

16 серпня син Ахмад Шаха Масуда на прізвисько "Панджерський лев" вирушив у єдину незайняту талібами та населену таджиками провінцію Панджшер для продовження боротьби

Про це пише французьке видання Paris Match, передає "РБК-Україна".

"Афганський народ, моджахеди, друзі свободи по всьому світу! В Афганістані перемогла тиранія. Рабство починається з шумом і люттю. Страшна помста спіткає нашу країну-мученицю. Кабул уже стогне. Наша Батьківщина в кайданах. Невже все втрачено? Ні. Я успадкував від свого батька, національного героя та полководця Масуда, його боротьбу за свободу афганців", - йдеться у відозві до афганців.

"Я закликаю приєднатися до мене в нашій цитаделі Панджшер, яка є останнім вільним регіоном нашої вмираючої країни", - цитує видання лист Ахмада Масуда, сина варлорда, який успішно протистояв талібам у 1990х роках та був вбитий у 2001. Ахмад Шах Масуд, чий мавзолей знаходиться в регіоні Панджшер. Масуд-старший разом з генералом Дустумом, який покинув країну кілька днів тому та перебуває у Ташкенті, свого часу на чолі квазідержави Північний Альянс, яка виникла на противагу режиму талібів на етнічних землях узбеків та таджиків на півночі, вибили ісламістів з Мазарі-Шаріфу - четвертого за населенням міста країни. Це відбулось 9 листопада 2001 року. За 4 дні таліби без бою залишили Кабул.

Читайте також: Наша місія в Афганістані ніколи не ставила за мету побудову там демократії, - Байден

За словами сина легендарного полководця, за винятком Панджшера, розгром в країні має тотальний характер, і "дух співпраці з "Талібаном" починає формувати когорту серед переможених, які програли війну зі своєї вини". Він закликав усіх афганців приєднатися до нього в боротьбі з талібами.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, в Панджшер також прибув колишній перший віцепрезидент Афганістану Амрулла Салех. Він заявив, що має намір залишитися в країні і далі чинити опір талібам.

В цей час в провінції Панджшер знаходиться близько 20 військових баз. Населення регіону становить близько 150 тисяч осіб, з яких майже 99% - таджики. Її столиця-місто Базарак. Долина річки Панджшер, що починається в декількох десятках кілометрів від Кабула - частина гірської системи Гіндукуш, що ділить Афганістан на південну і північну частини. По території Панджшерської долини проходять найзручніші перевали, які ведуть з південних провінцій Афганістану в північні. 

У ЗМІ зазначають, що сили безпеки Афганістану і загони ополчення розташувалися вздовж кордонів провінції.

У 2019 році Ахмад Масуд-молодший, син легендарного афганського лідера моджахедів, польового командира і міністра оборони Ахмад Шаха Масуда, відомого під прізвиськом "Панджшерський лев", оголосив війну талібам на могилі свого батька. Масуду було 12 років, коли його батько був убитий смертниками з "Аль-Каїди", що видавали себе за журналістів і сховали вибухівку в відеокамеру. Він помер 10 вересня 2001 незадовго перед терактом 11 вересня в США.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
Читайте також:
16 серпня, 2021 понедiлок
В Україні оголосили штормове попередження на 17 серпня: які області накриє негода
15 серпня, 2021 неділя
Кива зробив заяву на випадок, якщо його "знайдуть мертвим"
16 серпня, 2021 понедiлок
Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.85
  • EUR
    Купівля 31.24
    Продаж 31.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
16 серпня
23:22
Джо Байден
Наша місія в Афганістані ніколи не ставила за мету побудову там демократії, - Байден
23:09
Емманюель Макрон
Макрон закликав Росію, США та Європу проводити єдину політику щодо Афганістану
22:43
Прапор України
На День Незалежності два чеських міста піднімуть синьо-жовтий прапор, - посол
22:17
Ігор Коломойський
У США згорів зачинений сталеливарний завод Коломойського: підозрюють підпал
22:15
У МЗС не виключають, що Росія направлятиме мігрантів з Афганістану до України
21:53
Українські рятувальники повернулися після гасіння лісових пожеж у Греції
21:40
Україна засудила вироки кримським татарам у справі "Хізб ут-Тахрір"
21:21
Зеленський підписав указ про відзнаку “Національна легенда України”
21:01
ТБ
Закон про українську мову за місяць порушили сім телеканалів, - Кремінь
20:54
Інфографіка
"Маріуполь" - "Чорноморець"
"Чорноморець" виграв у "Маріуполя" і здобув першу перемогу після повернення в УПЛ
20:54
Дмитро Кулеба
Другий евакуаційний борт України очікує на злет у Кабулі, - Кулеба
20:32
Теофімо Лопес
Кривдник Ломаченка Лопес поскаржився на серйозні проблеми зі здоров'ям
20:26
Княжицький
Княжицький: Не бачу підстав для росту рейтингу Зеленського
20:16
Карлос Де Пена
Американський клуб запропонував 600 тис. євро за гравця "Динамо"
20:14
Embraer EMB 314 Super Tucano ВGС Афганістану
Міноборони Узбекистану: з 14 серпня в країну втекли 22 літаки та 24 гелікоптери ВПС Афганістану
19:45
Віталій Кличко
Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика", - Кличко
19:37
Аеропорт Кабула
Аеропорт Кабула закрили на вліт та виліт через теракт
19:32
коронавірус
У дитячому таборі Одеси стався спалах коронавірусу: понад 40 хворих
19:14
Верховна Рада
Перехідний період в ОРДЛО та Криму: з’явився текст урядового законопроєкту
19:02
МАУ облітатиме територію Афганістану на рейсах до Делі
19:02
Конор Макгрегор
Макгрегор ошелешив своїми амбітними планами після жахливого перелому ноги
18:53
збірна України
Визначився склад збірної України з футболу на матчі вересня
18:53
Ангела Меркель
Німеччина повинна евакуювати з Афганістану 10 тис. людей, - Меркель
18:45
Генерал Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ
18:44
Дитячий табір Чайка
На Хмельниччині звільнили чотирьох працівників дитячого табору: вмикали Моргенштерна та "Катюшу"
18:17
Оновлено
Микола Чаус
Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт до жовтня
18:10
У Києві жінка в кафе побила чоловіка: його госпіталізовано з розривом селезінки і нирки
18:05
мурал Лем
У Канаді відкриють мурал, присвячений письменникові-фантасту Станіславу Лему
18:05
СOVID
МОЗ закликало владу на місцях перевірити лікарні на готовність до нової хвилі коронавірусу
17:55
аеропорт Кабула
Командування США в Кабулі просить талібів не втручатись в евакуацію
17:43
дощ
В Україну йдуть послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко
17:19
соняшникова олія
Мінекономіки очікує здешевлення соняшникової олії до кінця серпня
17:15
гривня
У Києві колишній поліціянт чотири роки не ходив на роботу та отримував зарплату
17:12
Олександр Красюк
Промоутер назвав ключову перевагу Усика над Джошуа
17:11
Міноборони Узбекистану заявило, що афганський літак урядових сил збили їхні засоби ППО
17:05
Афганістан
Афганістан хочуть покинути ще 74 українця, - МЗС
17:02
Держказначейство
Пропонують "компенсації" за неякісні ліки: Держказначейство попередило про шахрайство від свого імені
16:57
Кріштіану Роналду
У "Ювентусі" вирішили попрощатись з Роналду
16:51
Росія перекинула на Донбас
Під виглядом навчань "Захід-2021": РФ перекинула на Донбас бойову техніку та зброю
16:48
партія "Право і Справедливість"
У Польщі партія Туска наздогнала за рейтингом правлячу "Право і Справедливість"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV