Талібан отримав 5 вимог від Євросоюзу
Раз на пів року міністри закордонних справ ЄС збираються на неформальне засідання у форматі Gymnich. Назва походить від однойменного палацу в Німеччині, неподалік Кельна, де таку зустріч провели вперше. Ці засідання присвячують стратегічним питанням, які міністри могли би детально обговорити у спокійних умовах
Цього разу захід проходив в конгресцентрі Брдо, розташованому під Любляною (Словенія). У п'ятницю, 3 вересня 2021 року, там обговорювали відносини ЄС з Афганістаном, після приходу до владу у цій країні ісламістського руху "Талібан", передає Еспресо.TV з посиланням на DW.
Для цього глави МЗС на зустрічі Gymnich розробили п'ять критеріїв, розповів верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Перший з них - чи не стане Афганістан знову прихистком для міжнародного тероризму та чи не почнеться його експорт до інших країн.
Другий критерій - повага до прав людини, зокрема прав жінок, верховенства права та свободи преси.
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Третій - формування уряду. В ЄС очікують, що він має бути інклюзивним, за участі якомога більшої кількості груп афганського суспільства, а діятиме шляхом переговорів між політичними силами в країні.
Четвертий критерій - повага талібів до процедур доставки та розподілу гуманітарної допомоги.
Нарешті, п'ятий критерій - дотримання талібами зобов'язання дозволити виїхати з країни іноземцям і афганцям, які хочуть це зробити.
"Ми будемо оцінювати поведінку (талібів - ред.), виходячи з цих п'яти критеріїв. Хтось скаже, що "Талібан" їх не виконуватиме. Але давайте подивимося", - наголосив Боррель.
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