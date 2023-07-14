Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Агенти ФСБ в рясах та з кадилами
OPINION

Агенти ФСБ в рясах та з кадилами

14 липня, 2023 п'ятниця
10:01
Погляд Олексій Голобуцький

Їх розсаджували по парафіях і плекали десятиліттями. А вони десятиліттями плекали вороже сміття в головах парафіян

Пам’ятаєте скотину в рясі з Бородянки? Минулого року, одразу після окупації, було дуже багато публікацій про "священника РПЦвУ" Віктора Талька, котрий здавав українців окупантам, допоміг влаштувати катівню в храмі й організовував вивезення людей до Білорусі. От щодо нього СБУ врешті зібрала повний пакет свідчень для кримінального провадження, котре й було відкрито за купою статей.

Насправді агенти ФСБ та інших ворожих структур в РПЦвУ – це цілий окремий і дуже масштабний напрямок роботи СБУ. Взагалі, як твердить СБУ, більшість агентів впливу ворога якраз і виявляються "священниками" московської "церкви". Гола статистика.

Читайте також: УПЦ МП поводиться як маріонеткові Л/ДНР

Їх розсаджували по парафіях і плекали десятиліттями. А вони десятиліттями плекали вороже сміття в головах парафіян – що ми нині й спостерігаємо в цілих антиукраїнських бунтах довкола храмів.

Так, Василь Малюк твердить: "Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання". Тут він змушений жорстко дотримуватись закону. Але зважаючи на непорівнянний масштаб шкідливого впливу і довжелезну відкладену дію багаторічного заси*ання мізків українських парафіян, "наявність ряси й кадила" при виявленні співпраці зі ворогом таки варто б визнати обтяжувальною обставиною. Бо за фактом вона такою і є: наслідки злочинних дій тяжчі та більші, ніж в таких самих дій не-священників.

Читайте також: Забороною УПЦ МП має зайнятися держава

Але це вже суто законодавчі моменти. "В полі" діяльність СБУ в будь-якому разі успішна. Ті ж локальні довкола церковні бунти жодного разу не перетворились на криваві міжконфесійні сутички, чому всіляко сприяли агенти Росії. Щоразу процес брався під контроль, а попи – акуратно попід лікті й на уважну бесіду.

Бо московський піп сам по собі достатньо цінна штука, особливо коли в парі з судовим вироком: він добре іде на обмін навіть не по фактичній вазі-брутто "1 до 3-х", а значно дорожче. Так що співробітники спецслужб точно знають, заради кого вони пересіюють дрібним ситом цей контингент по всій Україні. І заради чого збирають максимально повні стоси з доказами для судових вироків.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
УПЦ МП
СБУ
полонені
Війна з Росією
обмін полоненими
Читайте також:
острів Зміїний
13 липня, 2023 четвер
Російська армія на світанку скинула фугасну бомбу на острів Зміїний
Сі Цзіньпін та Путін
13 липня, 2023 четвер
Китай не заважатиме РФ знову напасти на Україну в 2026 році та зацікавлений у порятунку Путіна, - військовий експерт Бадрак
кадирівці
13 липня, 2023 четвер
Розвідка Британії пояснила, якої тактики дотримувалися кадировці під Мар'їнкою
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.4
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
14 липня
12:22
Віктор Орбан
Орбан про війну в Україні: Якщо американці захочуть, мир настане завтра вранці
12:12
Кулеба
Кулеба: За 48 годин до саміту НАТО в тексті комюніке не мало бути згадки про запрошення України
12:01
OPINION
Олексій Панич
Україна — НАТО. Путін тут ні при чім 
11:59
Оновлено
Верховна Рада
Різдво 25 грудня: Рада змінила дати святкування деяких держсвят
11:55
Дмитро Кулеба
"Це було прикре непорозуміння": Кулеба прокоментував вислів Воллеса про недостатню вдячність України
11:42
Кадр з фільму Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург"
Відтепер стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча доступна до перегляду онлайн
11:42
Оновлено
на фото Тетяна Плачкова
Рада припинила повноваження депутатки від забороненої ОПЗЖ Плачкової
11:31
Зробив із власного дому "спостережний пункт" за ЗСУ: СБУ викрила колаборанта на Донеччині
11:24
На фото: Американська гільдія сценаристів
Голлівудські актори оголосили страйк через зарплати та використання ШІ
11:23
Окупанти
Аби виконати план із затримань, росіяни закликають мешканців ТОТ півдня України доносити на сусідів
11:18
Chandrayaan 3
Індія запустить місію Chandrayaan 3 із висадки на Місяць: де дивитися старт
11:00
Кирило Буданов
Буданов: У нас є свої люди в найближчих до Путіна кабінетах
10:56
гурт Kozak System
Kozak System презентував гімн обʼєднаної штурмової бригади "Лють"
10:52
Укренерго: 13 липня вечірнє споживання електроенергії було найвищим за весь тиждень
10:51
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна переважатиме РФ у артилерії на окремих напрямках завдяки касетним боєприпасам, - Згурець
10:26
російський атомний підводний човен
Розвідка Британії пояснила, чому Росія вперше не виведе атомні підводні човни на парад ВМФ
10:26
російські військові окупанти
Армія РФ за добу обстріляла 10 областей: 5 людей загинуло, 10 поранено. Ситуація в регіонах
10:21
садиба Сікорського у Києві
Мінкульт погодився передати садибу Сікорського у власність громади Києва
10:20
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують два ворожі ракетоносії з 12 "калібрами"
10:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Коли Європа перестане залежати від армії США та чи подорожчають ціни на продукти. Акценти світових ЗМІ 14 липня
10:08
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 14 липня: євро дорожчає, а долар дешевшає
09:58
Обстеження у сімейного лікаря
Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
09:52
"На все приходить час розплати": Череватий прокоментував передачу Україні касетних боєприпасів
09:31
Оновлено
Атака шахедів на Кривий Ріг
Нічна атака України 14 липня: у Кривому Розі знищена адмінбудівля комунального підприємства, є постраждалий
09:25
Будинок офіцерів, Вінниця, ракетний удар
Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Внаслідок атаки загинули 29 людей
08:54
Пентагон
Байден дозволив Пентагону відправити в Європу близько 3 тис. резервістів
08:49
F-16
Південна Корея та США провели повітряні навчання зі стратегічним бомбардувальником на тлі запуску КНДР балістичної ракети
08:22
Японія і ЄС
ЄС скасує обмеження на імпорт японських харчових продуктів, встановлені після катастрофи на Фукусімі
08:21
ППО
Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
08:18
Оновлено
Окупанти
ЗСУ ліквідували 550 росіян та знищили 9 бронемашин, 2 крилаті ракети й 31 дрон за добу
08:00
OPINION
Карл Волох
Про маніпуляції з ленд-лізом
07:30
командир 58 армії рф Іван Попов
Звільнення російського командира 58 армії Попова підтверджує слабку оборону окупантів на Запорізькому напрямку, - ISW
06:55
Еммануель Макрон
Франція схвалила збільшення військових витрат: це викликано війною в Україні і глобальними загрозами
06:26
Євросоюз та країни G7 засудили запуски КНДР балістичних ракет
05:55
Патрік Райдер
Вагнерівці наразі не беруть участі у бойових діях в Україні, - Пентагон
05:28
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
На ЗАЕС перебувають близько 500 окупантів
04:53
путін пригожин
Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним
04:10
Українцям дозволили самостійно вивчати теорію для іспиту на водійські права
02:45
Ганна Маляр
Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку
01:06
Усик заявив, що у майбутньому піде в президенти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV