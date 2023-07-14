Пам’ятаєте скотину в рясі з Бородянки? Минулого року, одразу після окупації, було дуже багато публікацій про "священника РПЦвУ" Віктора Талька, котрий здавав українців окупантам, допоміг влаштувати катівню в храмі й організовував вивезення людей до Білорусі. От щодо нього СБУ врешті зібрала повний пакет свідчень для кримінального провадження, котре й було відкрито за купою статей.

Насправді агенти ФСБ та інших ворожих структур в РПЦвУ – це цілий окремий і дуже масштабний напрямок роботи СБУ. Взагалі, як твердить СБУ, більшість агентів впливу ворога якраз і виявляються "священниками" московської "церкви". Гола статистика.

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Їх розсаджували по парафіях і плекали десятиліттями. А вони десятиліттями плекали вороже сміття в головах парафіян – що ми нині й спостерігаємо в цілих антиукраїнських бунтах довкола храмів.

Так, Василь Малюк твердить: "Наявність ряси та кадила не є обтяжувальною обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання". Тут він змушений жорстко дотримуватись закону. Але зважаючи на непорівнянний масштаб шкідливого впливу і довжелезну відкладену дію багаторічного заси*ання мізків українських парафіян, "наявність ряси й кадила" при виявленні співпраці зі ворогом таки варто б визнати обтяжувальною обставиною. Бо за фактом вона такою і є: наслідки злочинних дій тяжчі та більші, ніж в таких самих дій не-священників.

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Але це вже суто законодавчі моменти. "В полі" діяльність СБУ в будь-якому разі успішна. Ті ж локальні довкола церковні бунти жодного разу не перетворились на криваві міжконфесійні сутички, чому всіляко сприяли агенти Росії. Щоразу процес брався під контроль, а попи – акуратно попід лікті й на уважну бесіду.

Бо московський піп сам по собі достатньо цінна штука, особливо коли в парі з судовим вироком: він добре іде на обмін навіть не по фактичній вазі-брутто "1 до 3-х", а значно дорожче. Так що співробітники спецслужб точно знають, заради кого вони пересіюють дрібним ситом цей контингент по всій Україні. І заради чого збирають максимально повні стоси з доказами для судових вироків.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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