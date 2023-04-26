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OPINION

УПЦ МП поводиться як маріонеткові Л/ДНР

Євстратій Зоря
26 квітня, 2023 середа
18:03
Погляд Євстратій Зоря

Коли Московії потрібно — то вона кого завгодно може і проголошувати "незалежним"

Цікаве самовизначення дають прихильники МПвУ (УПЦ) щодо статусу свого обʼєднання: "УПЦ поводиться як автокефальна Церква, очікуючи на загальноправославне визначення свого статусу".

Маріонеткові "народні республіки" на окупованому РФ сході України теж "поводилися як незалежні держави". Так само "незалежною державою" вважає себе окуповане РФ молдовське Придністровʼя. Абхазія та регіон Цхінвалі ("Південна Осетія") навіть мають "визнання незалежності" від Сирії та Нікарагуа.

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Коли Московії потрібно — то вона кого завгодно може і проголошувати "незалежним", і навпаки — цілком ігнорувати реальну незалежність

Коли Московії потрібно — то вона кого завгодно може і проголошувати "незалежним", і навпаки — цілком ігнорувати реальну незалежність.

Якщо МПвУ декларативно (але не за реальними документами!) "поводиться як незалежна" - то цьому є лише одне логічне пояснення: з Москви в той чи інший спосіб дозволили так зробити.

Що саме собою вже виключає незалежність.

Джерело

Про автора. Євстратій Зоря, архієрей Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, речник Священного Синоду, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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