"Русскій мір" і "російська церква" мають бути заборонені в Україні
Цікава промова Патріарха Варфоломія на великому форумі у Абу-Дабі
На конференції в Абу-Дабі Патріарх Варфоломій говорив про війну в Україні, єресь "руссміра" та про руйнування путінським режимом російського православ’я. Він зокрема сказав: "Російська Православна Церква стала на бік режиму президента Володимира Путіна, особливо після обрання Блаженнішого Патріарха Кирила в 2009 році. Вона бере активну участь у просуванні ідеології Русского міра, згідно з якою мова і релігія дають змогу визначити єдине ціле, що охоплює Росію, Україну, Білорусь, а також інші території колишнього Радянського Союзу та діаспору. Москва (як політична, так і релігійна влада) стала центром цього світу, чиєю місією визначена боротьба з декадентськими цінностями Заходу. Ця ідеологія є інструментом легітимізації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв'язок з минулим етнофілетизму і сьогоденням Русского міра очевидний. Таким чином, віра стає основою ідеології путінського режиму...".
Повністю погоджуюся з Патріархом. Тому і ініціював два закони: про визначення і заборону "русского міра" в Україні, де вперше сформульоване тлумачення цієї дефініції і про заборону російської церкви і усіх пов‘язаних з нею структур в Україні.
Поки прийняття законів у залі Верховної Ради блокується більшістю зі "Слуг народу", хоча у цій політичній силі і є значна кількість патріотів, які стали співавторами згаданих законів. Це надзвичайно прикро. Дозволити безконтрольну забудову міст є час, а заборонити "російську церкву" і "русскій мір" часу не вистачає.
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