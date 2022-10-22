Агентка назвала ім'я футболіста, за якого заплатять більше ніж мільярд євро
Футбольна агентка Рафаела Пімента впевнена, що норвезький форвард Ерлінг Холанд стане першим футболістом, за якого заплатять більше ніж мільярд євро
Про це повідомляє Sportbible.
"Я думаю, що Холанд стане першим гравцем в історії футболу, за трансфер якого заплатять один мільярд фунтів", - сказала Рафаела Пімента, яка є агенткою 22-річного норвежця.
Минулого літа "Манчестер Сіті" заплатив за зіркового форварда 60 млн. У цьому сезоні Ерлінг Холанд провів 14 матчів, забив 20 голів та віддав 3 асисти.
Загалом, на рахунку Холанда 23 матчі і 21 гол за збірну Норвегії. За свою кар'єру норвежець вже зіграв 197 матчів, забив 155 м'ячів і віддав 39 асистів.
Німецький портал Transfermarkt оцінює Ерлінга Холанда у 150 млн євро.
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