Агентка назвала ім'я футболіста, за якого заплатять більше ніж мільярд євро

Про це повідомляє Sportbible.

"Я думаю, що Холанд стане першим гравцем в історії футболу, за трансфер якого заплатять один мільярд фунтів", - сказала Рафаела Пімента, яка є агенткою 22-річного норвежця.

Минулого літа "Манчестер Сіті" заплатив за зіркового форварда 60 млн. У цьому сезоні Ерлінг Холанд провів 14 матчів, забив 20 голів та віддав 3 асисти.

Загалом, на рахунку Холанда 23 матчі і 21 гол за збірну Норвегії. За свою кар'єру норвежець вже зіграв 197 матчів, забив 155 м'ячів і віддав 39 асистів.

Німецький портал Transfermarkt оцінює Ерлінга Холанда у 150 млн євро.

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