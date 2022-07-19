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Агентство Fitch оголосило Білорусі "обмежений дефолт"

19 липня, 2022 вiвторок
04:58
Економіка Fitch Group

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емінента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт)

Про це повідомляє Fitch.

Відзначається, що після закінчення 14-денного пільгового періоду 13 липня 2022 року з виплати купона за єврооблігаціями 2027 року Fitch знизив рейтинг Білорусі до "обмеженого дефолту" з С.

Зниження стосується тільки довгострокових зовнішніх боргових зобов'язань. Довгостроковий рейтинг Білорусі в місцевій валюті залишається на рівні ССС, оскільки уряд продовжував обслуговувати борг у місцевій валюті, і в агентстві не вважають, що ризик дефолту за цим боргом істотно змінився з попереднього перегляду 7 липня 2022 року.

Це вже друге агентство, яке повідомило про дефолт Білорусі. 14 липня Міжнародне рейтингове агентство Moody's назвало дефолтом виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях

Як повідомлялося, 29 червня Міністерство фінансів, Рада міністрів і Національний банк Білорусі спільно оголосили, що платежі в доларах США за єврооблігаціями натомість будуть перераховані в білоруських рублях на рахунок в АСБ Беларусбанк, доступ до якого матиме платіжний агент. Платіж у національній валюті суперечить документації облігацій, яка не дозволяє проводити розрахунки в альтернативних валютах.

  • 27 червня відбувся дефолт Росії за зовнішнім боргом. РФ не здійснила платежі за єврооблігаціями 100 мільйонів доларів США, які потрібно було виплатити до 27 травня, це вважається дефолтом. Перед цим США фактично обмежили Росії доступ до коштів (заблоковано золотовалютний резерв в американських товарах).

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Світ
Білорусь
дефолт
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