Агентство Fitch погіршило рейтинг України до переддефолтного
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний)
Про це йдеться на офіційній сторінці агентства.
Рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).
Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.
Агентство прогнозує, що війна може продовжуватися і в 2023 році, а перспективи "політичного врегулювання шляхом переговорів – дуже слабкі".
"Затяжний характер російської військової тактики, що передбачає широкомасштабне руйнування інфраструктури, призводить до величезних економічних та людських втрат", - констатують в агентстві.
- Нагадаємо, в уряді заявили, що Україна має поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка має скласти два роки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.48
Купівля 37.48Продаж 38.65
-
EUR
Купівля 37.88Продаж 39.15
- Актуальне
- Важливе