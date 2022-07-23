Агентство Fitch погіршило рейтинг України до переддефолтного

Про це йдеться на офіційній сторінці агентства.

Рішення пов'язане з планами Києва домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки. Агентство не виключає зниження рейтингу до RD (обмежений дефолт).

Fitch після початку повномасштабного вторгнення Росії в кінці лютого знизило рейтинг України з B до CCC.

Агентство прогнозує, що війна може продовжуватися і в 2023 році, а перспективи "політичного врегулювання шляхом переговорів – дуже слабкі".

"Затяжний характер російської військової тактики, що передбачає широкомасштабне руйнування інфраструктури, призводить до величезних економічних та людських втрат", - констатують в агентстві.

Нагадаємо, в уряді заявили, що Україна має поставити на паузу всі виплати за зовнішніми боргами. Відстрочка має скласти два роки.

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