Західні кредитори погодились на відстрокування до двох років виплати боргів України
Західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року, при цьому вони допустили відстрочку ще на один рік
Про це повідомляє Telegraph.
Група, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія і США, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.
Нагадавши, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.
Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.
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