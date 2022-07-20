Західні кредитори погодились на відстрокування до двох років виплати боргів України

Про це повідомляє Telegraph.

Група, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія і США, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.

Нагадавши, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на термін в 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

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