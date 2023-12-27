Агітував за приєднання до Росії: СБУ оголосила підозру херсонцю
Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Херсона, який під час окупації міста співпрацював з росіянами та закликав приєднати місто до РФ
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився місцевий житель, який після окупації обласного центру підтримав РФ. Росіяни запропонували йому ввійти до складу "виборчкому" Корабельного району міста для участі в організації псевдовиборів.
Крім того, чоловік у супроводі озброєних окупантів обходив двори жителів і змушував їх ставити "потрібні" відмітки у бюлетенях.
На підставі зібраних доказів херсонцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою організованою групою). Чоловіку загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше Служба безпеки повідомила про підозру протоієрею РПЦ Дмитру Кроткову із тимчасово окупованого Криму, який збирав гроші на БПЛА для РФ і благословляв загарбників на війну в Україну.
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