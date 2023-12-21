Збирав гроші на дрони для РФ і благословляв окупантів на війну: СБУ оголосила підозру протоієрею РПЦ із Криму Дмитру Кроткову
Служба безпеки повідомила про підозру протоієрею РПЦ Дмитру Кроткову із тимчасово окупованого Криму, який збирав гроші на БПЛА для РФ і благословляв загарбників на війну в Україну
Про це пише СБУ.
Зазначається, що підозру отримав Дмитро Кротков – керівник військового відділу "Кримської митрополії" РПЦ.
Чоловік організував збір коштів на потреби російської армії. Так, він закуповує ударні дрони, тепловізори, портативні радіостанції та антидронові рушниці. Кротков особисто відвозив зброю підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.
"Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та "благословляв" їх на вбивства українців", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини. Там він займався пропагандою та намагався штучно дискредитувати українських захисників. Також Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Володимира Соловйова.
"Як встановило розслідування, фігурант підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму. Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне", - додають у пресцентрі.
Слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
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