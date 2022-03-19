Аграрії на Полтавщині почали готуватись до посівної і працюють у дві зміни, - голова ОВА
У Полтавській області планують засіяти 1,4 млн га сільськогосподарських земель
Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає пресслужба ОВА.
"Полтавщина починає "битву" за урожай і відкриває "другий фронт". Наші аграрії повним ходом готуються до посівної. Десятки підприємств в області, зараз підживлють озимину. Люди працюють у дві зміни та щоденно підживлюють до 200 га", - розповів Лунін.
Нв його думку, що забезпечення продовольчої безпеки України - зараз питання №1.
Аграрії Полтавщини запевняють, що свою "битву" виграють. Україна буде забезпечена продовольством. Під посіви плануються культури з прицілом на внутрішній ринок.
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