Аграрії на Полтавщині почали готуватись до посівної і працюють у дві зміни, - голова ОВА

Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, передає пресслужба ОВА.

"Полтавщина починає "битву" за урожай і відкриває "другий фронт". Наші аграрії повним ходом готуються до посівної. Десятки підприємств в області, зараз підживлють озимину. Люди працюють у дві зміни та щоденно підживлюють до 200 га", - розповів Лунін.

Нв його думку, що забезпечення продовольчої безпеки України - зараз питання №1.

Аграрії Полтавщини запевняють, що свою "битву" виграють. Україна буде забезпечена продовольством. Під посіви плануються культури з прицілом на внутрішній ринок.