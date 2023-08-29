Агресивна форма дитячого раку, яка розвивається у м'язовій тканині, може отримати новий метод лікування

Про це повідомило видання ScienceAlert.

"Клітини буквально перетворюються на м'язи, - каже молекулярний біолог Крістофер Вакок з лабораторії Колд Спрінг Харбор.

"Пухлина втрачає всі ознаки раку. Вона перетворюється з клітини, яка просто хоче зробитися більше, на клітину, яка прагне до скорочення. Оскільки вся її енергія та ресурси тепер спрямовані на скорочення, вона не може повернутися до стану розмноження".

Рак не є монолітною річчю. Він виникає, коли клітини з різних частин тіла мутують. Рабдоміосаркома - це тип раку, який найчастіше зустрічається у дітей та підлітків. Зазвичай він починається в скелетних м'язах, коли клітини в них мутують, починають розмножуватися і захоплювати організм.

Рабдоміосаркома є агресивним і часто смертельним захворюванням; показники виживання для групи проміжного ризику становлять від 50 до 70 відсотків.

Додається, що один із перспективних методів лікування називається диференційованою терапією. Він з'явився, коли вчені помітили, що лейкемічні клітини не є повністю зрілими, подібно до недиференційованих стовбурових клітин, які ще не повністю розвинулися в певний тип клітин. Терапія диференціювання змушує ці клітини продовжувати свій розвиток і диференціюватися в певні зрілі типи клітин.

У попередній роботі Вакок та його команда ефективно зупинили мутацію ракових клітин, що виникають при саркомі Юінга, ще одному дитячому раку, який зазвичай розвивається в кістках.

Дослідники хотіли перевірити, чи зможуть вони повторити свій успіх з рабдоміосаркомою, для якої диференційована терапія, як вважалося, буде доступна через десятиліття.

Вони використовували техніку генетичного скринінгу, щоб звузити коло генів, які можуть змусити гени рабдоміосаркоми продовжувати свій розвиток у м'язові клітини. Вони знайшли відповідь у білку під назвою "ядерний фактор транскрипції Y" (NF-Y).