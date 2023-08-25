Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження

Дослідження опубліковав сайт Mayo Clinic Proceedings.

Дослідження Автономного університету Мадрида в Іспанії та Гарвардського університету, в якому взяли участь 110 799 людей у Великій Британії, виявило особливості дієти, спілкування та відпочинку, які знижують ризик смертності від усіх причин і раку.

Виявилося, що ті, хто отримав вищі рейтинги за дотримання середземноморського способу життя, мали на 29% нижчий ризик смертності від усіх причин і на 28% нижчий ризик смертності від раку.

"Несередземноморське населення може прийняти середземноморську дієту з використанням місцевих продуктів і дотримуватися середземноморського способу життя в межах свого власного культурного контексту. Ми бачимо можливість передачі способу життя та його позитивний вплив на здоров’я", — зазначає Мерседес Сотос Прієто з La Universidad Autónoma de Madrid.

Дослідники кажуть, що спосіб життя має бути адаптований окремо для кожної країни на основі клімату, місцевої їжі, звичаїв тощо, але з тими принципами середземноморських народів, які, мають позитивний вплив на здоров’я. Багату фруктами, овочами, цілозерновими продуктами та рибою середземноморську дієту і раніше пов’язували з покращенням здоров’я.

Анкети учасників були використані для оцінки дієти та способу життя, де люди повідомляли про те, що вони їдять і роблять щодня.

"Фізична активність, відпочинок, соціальні звички та товариськість" мали найбільший вплив на ризик смертності.

Середземноморський спосіб життя охоплює корисні основи, які ми вже знаємо: бути активними, висипатися, спілкуватись із друзями й обмежувати час, який ми проводимо перед екранами електронних пристроїв.

"Поведінка, яку можна змінити, наприклад дієта, фізична активність або вживання алкоголю, відіграє ключову роль у профілактиці багатьох неінфекційних захворювань і передчасної смерті", — пишуть дослідники в опублікованій статті.