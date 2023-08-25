Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження

Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження

25 серпня, 2023 п'ятниця
19:11
Наука Салат з креветками та авокадо. Рецепт

Автономний університет Мадрида та Гарвардський університет, проаналізувавши вплив середземноморської дієти на здоров'я та якість життя людей, виявили зниження ризику смертності від раку

Дослідження опубліковав сайт Mayo Clinic Proceedings.

Дослідження Автономного університету Мадрида в Іспанії та Гарвардського університету, в якому взяли участь 110 799 людей у Великій Британії, виявило особливості дієти, спілкування та відпочинку, які знижують ризик смертності від усіх причин і раку.

Виявилося, що ті, хто отримав вищі рейтинги за дотримання середземноморського способу життя, мали на 29% нижчий ризик смертності від усіх причин і на 28% нижчий ризик смертності від раку.

"Несередземноморське населення може прийняти середземноморську дієту з використанням місцевих продуктів і дотримуватися середземноморського способу життя в межах свого власного культурного контексту. Ми бачимо можливість передачі способу життя та його позитивний вплив на здоров’я", — зазначає Мерседес Сотос Прієто з La Universidad Autónoma de Madrid.

Дослідники кажуть, що спосіб життя має бути адаптований окремо для кожної країни на основі клімату, місцевої їжі, звичаїв тощо, але з тими принципами середземноморських народів, які, мають позитивний вплив на здоров’я. Багату фруктами, овочами, цілозерновими продуктами та рибою середземноморську дієту і раніше пов’язували з покращенням здоров’я.

Анкети учасників були використані для оцінки дієти та способу життя, де люди повідомляли про те, що вони їдять і роблять щодня.

"Фізична активність, відпочинок, соціальні звички та товариськість" мали найбільший вплив на ризик смертності.

Середземноморський спосіб життя охоплює корисні основи, які ми вже знаємо: бути активними, висипатися, спілкуватись із друзями й обмежувати час, який ми проводимо перед екранами електронних пристроїв.

"Поведінка, яку можна змінити, наприклад дієта, фізична активність або вживання алкоголю, відіграє ключову роль у профілактиці багатьох неінфекційних захворювань і передчасної смерті", — пишуть дослідники в опублікованій статті.

  • Раніше бельгійські дослідники виявили потенційно шкідливі для здоров'я елементи в біорозкладному посуді.

Новини
Світ
Медицина
Читайте також:
Морські дрони
24 серпня, 2023 четвер
Буданов: українські морські дрони-камікадзе паралізують російський флот у Криму, хоч і 60-70% їх знищують
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
український прапор у Криму
24 серпня, 2023 четвер
У Криму замайорів український прапор, знищено 30 окупантів: у ГУР розповіли подробиці спецоперації
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.03
    Продаж 42.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
20:45
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував законодавчі рішення, які посилять безпеку держави
20:28
Оновлено
ПВК Вагнера
У Фінляндії залишили під вартою російського окупанта з банди "Русич" Петровського, Україна готує матеріали для екстрадиції
20:25
Володимир Сальдо
Будинок, готель і автівки: активи колаборанта Сальдо передали Україні
20:14
путін пригожин
Смерть Пригожина послабила Путіна, - Резніков
20:02
на фото: 122-мм осколково-фугасні артилерійські постріли
В Україну доставили тисячі 122-мм пострілів для гаубиць Д-30 та САУ "Гвоздика", - Українська Бронетехніка
20:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи справді Пригожин мертвий і навіщо це Путіну?
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 548-го дня війни: удар ЗСУ по береговій охороні РФ у Криму, Фінляндія передасть Україні важке озброєння
19:59
Росія продовжує продукувати фейки
Росія запустила на ютубі фейкову рекламу про високі втрати ЗСУ
19:37
Олександр Сирський, ЗСУ, Сухопутні війська
Сирський відвідав позиції ЗСУ на Куп’янському і Лиманському напрямках
19:09
Огляд
Довбуш
Найдорожчий чи найкасовіша: що подивитися на вихідних
19:07
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Тренер "Челсі" закликав Мудрика активізуватись
19:01
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Росіяни намагалися безуспішно наступати на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
18:29
Лукашенко
Лукашенко заявив, що попереджав Пригожина та Путіна про підготовку замаху на очільника ПВК Вагнера
18:23
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
У Данії планують заборонити спалення релігійних книг у публічних місцях
18:17
російська пропаганда
Шведський публіцист Нільсон поширює на Заході антиукраїнські тези російської пропаганди, - ЦПД
18:09
ВЛК_військовий квиток
В Україні запровадять електронний документообіг під час проходження ВЛК
18:05
OPINION
Юрій Богданов
Пригожина показово зачистили. Якщо система вбиває — вона боїться повторення
17:53
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
BMW X7 за 5 тис. грн, будинки, земля: у заступника одеського військкома виявили ознаки корупції на 14 млн грн
17:52
Українська символіка
Партизанський рух "Жовта стрічка" провів акцію до Дня Незалежності в усіх окупованих Росією регіонах
17:43
"Спеція", чемпіонат Італії
Італійський клуб оголосив про трансфер українця Коваленка
17:18
речник ГУР Андрій Юсов
ГУР: по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму завдано удару
17:07
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
17:06
винищувач F-18
У Каліфорнії розбився винищувач F/A-18 Hornet
17:04
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов: Росія не може перемогти Україну у військовий спосіб. Тому в неї є план "Б"
16:57
зерно, порт
СБУ оголосила власнику українського агрохолдингу підозру у вивезенні до РФ зерна з окупованого Бердянська
16:49
Мірча Луческу
Луческу після поразки зробив провокативну заяву і назвав "Бешикташ" збірною Африки
16:44
Олександр Лукашенко
Загибель Пригожина: Лукашенко заявив, що вагнерівці й надалі базуватимуться в Білорусі
16:44
Мі-17
Латвія передала Україні вертоліт Мі-17
16:32
Олександр Усик, Даніель Дюбуа
Усик - Дюбуа: відбулася фінальна процедура зважування - українець суттєво легший за британця
16:31
Володимир Зеленський та Хакан Фідан
Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини: обговорили "зернову угоду" й Формулу миру
16:22
Ексклюзив
Буча жертви
Зґвалтування, розстріл цивільних: свідків воєнних злочинів РФ в Україні знайшла і допитала прокуратура Італії
16:22
видобуток нафти, нафта
Світові ціни на нафту піднялися до $83,6 за барель
16:16
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
На Харківщині посилюють заходи мобілізації
16:12
зерно, пшениця, комбайн
Польща слідом за Угорщиною попросила ЄС продовжити заборону на імпорт зерна з України
16:05
спека
Спека до +35°C та грозові дощі: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
Утрат від війни не зазнав лише кожен п'ятий підприємець
15:55
екологія
Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження
15:48
Українське зерно
Українські аграрії намолотили майже 29 млн тонн зерна
15:42
На Полтавщині вагони зійшли з рейок. Які пасажирські потяги можуть затриматися
15:25
школа окупант
Росіяни повертають додому жителів окупованих територій, яких раніше "евакуювали", - ЦНС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV