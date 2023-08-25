Середземноморські дієта і спосіб життя зменшують ризик смерті від раку, - дослідження
Автономний університет Мадрида та Гарвардський університет, проаналізувавши вплив середземноморської дієти на здоров'я та якість життя людей, виявили зниження ризику смертності від раку
Дослідження опубліковав сайт Mayo Clinic Proceedings.
Дослідження Автономного університету Мадрида в Іспанії та Гарвардського університету, в якому взяли участь 110 799 людей у Великій Британії, виявило особливості дієти, спілкування та відпочинку, які знижують ризик смертності від усіх причин і раку.
Виявилося, що ті, хто отримав вищі рейтинги за дотримання середземноморського способу життя, мали на 29% нижчий ризик смертності від усіх причин і на 28% нижчий ризик смертності від раку.
"Несередземноморське населення може прийняти середземноморську дієту з використанням місцевих продуктів і дотримуватися середземноморського способу життя в межах свого власного культурного контексту. Ми бачимо можливість передачі способу життя та його позитивний вплив на здоров’я", — зазначає Мерседес Сотос Прієто з La Universidad Autónoma de Madrid.
Дослідники кажуть, що спосіб життя має бути адаптований окремо для кожної країни на основі клімату, місцевої їжі, звичаїв тощо, але з тими принципами середземноморських народів, які, мають позитивний вплив на здоров’я. Багату фруктами, овочами, цілозерновими продуктами та рибою середземноморську дієту і раніше пов’язували з покращенням здоров’я.
Анкети учасників були використані для оцінки дієти та способу життя, де люди повідомляли про те, що вони їдять і роблять щодня.
"Фізична активність, відпочинок, соціальні звички та товариськість" мали найбільший вплив на ризик смертності.
Середземноморський спосіб життя охоплює корисні основи, які ми вже знаємо: бути активними, висипатися, спілкуватись із друзями й обмежувати час, який ми проводимо перед екранами електронних пристроїв.
"Поведінка, яку можна змінити, наприклад дієта, фізична активність або вживання алкоголю, відіграє ключову роль у профілактиці багатьох неінфекційних захворювань і передчасної смерті", — пишуть дослідники в опублікованій статті.
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