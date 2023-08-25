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Біорозкладний посуд містить потенційно шкідливі для здоров'я й екосистеми елементи - дослідження

25 серпня, 2023 п'ятниця
15:55
Наука екологія

Більшість людей вважає, що вони зберігають екологію, коли користуються біорозкладними матеріалами, але нове дослідження показало, що "екологічно чисті" альтернативи містять довготривалі та потенційно токсичні хімікати

Про це пише Dailymail.

Бельгійські дослідники перевірили 39 марок соломинок для пиття, виготовлених з п’яти матеріалів (паперу, бамбуку, скла, нержавіючої сталі та пластику), на групу синтетичних хімікатів, відомих як полі- та перфтороалкільні речовини (PFAS). Усі соломинки пройшли два раунди тестування. PFAS виявили в більшості протестованих соломинок, особливо в тих, що виготовлені з паперу та бамбуку.

Загалом було виявлено 18 різних PFAS. Сере них - найпоширеніший PFAS, перфтороктанова кислота (PFOA), заборонений у всьому світі з 2020 року. Також дослідники виявили види PFAS, які добре розчиняються у воді, тому можуть вимиватися з соломинки в напої.

Концентрації PFAS були низькими, і оскільки більшість людей використовують соломинки лише зрідка, це становить обмежений ризик для здоров’я людини. Однак PFAS може залишатися в організмі протягом багатьох років, і концентрації можуть накопичуватися з часом.

Учені радять людям використовувати соломинки з нержавіючої сталі або взагалі уникати їх використання.

Соломинки, виготовлені з рослинних матеріалів, таких як папір і бамбук, часто рекламують як більш екологічні, ніж виготовлені з пластику. Але невеликі кількості PFAS, хоча самі по собі не шкідливі, можуть збільшити хімічне навантаження, яке вже є в організмі, - сказав дослідник Тімо Гроффен, еколог з Антверпенського університету.

Синтетичні хімікати використовують для виготовлення повсякденних товарів, від верхнього одягу до антипригарних сковорідок, стійких до води, тепла та плям. Однак вони потенційно шкідливі для людей, дикої природи та навколишнього середовища. Речовини розкладаються дуже повільно з часом і можуть зберігатися в навколишньому середовищі протягом тисяч років, завдяки чому їх називають "вічними хімікатами".

Вони можуть бути пов’язані з низкою проблем зі здоров’ям, наприклад слабкою реакцією на вакцини, низькою вагою при народженні, захворюваннями щитоподібної залози, підвищенням рівня холестерину, пошкодженням печінки, раком нирок і яєчок.
 

  • Нагадаємо, що в лютому 2021 року перший в Україні завод розробив та сертифікував за міжнародними стандартами пакети, що розкладаються за 90 днів.
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