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Агресор перетворюється на жертву: у РФ створюють з Фінляндії образ ворога, - Нііністьо

23 серпня, 2023 середа
09:31
Світ Президент Фінляндії Саулі Нііністьо

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що в Росії намагаються створити з Фінляндії образ ворога, тим самим перетворюючи жертву на агресора

Про це пише Уle.

"Причини та наслідки перевернуті з ніг на голову. Агресор перетворюється на жертву. Загроза і небезпека (нібито виходять, - ред.) з боку Фінляндії та Заходу", - заявив президент. 

Він припускає, що такі дії спрямовані на внутрішню російську аудиторію, оскільки влада РФ хоче переконати громадян, що Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО не внаслідок дій Росії.

За його словами, країна має бути готовою до "різного роду капостей" від РФ, включно зі спробами гібридного впливу та кібератаками.

У відповідь на запитання, чи спробує Росія вплинути на майбутні президентські вибори у Фінляндії, Нііністьо зазначив, що вважає це малоймовірним, оскільки "у росіян можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита". Президент наголосив, що не можна піддаватися на провокації з боку РФ.

  • Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито кратне зростання загроз безпеці його країни з боку Польщі, а також Фінляндії, яка нещодавно стала членом НАТО.
Росія
вибори
Фінляндія
НАТО
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