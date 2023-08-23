Агресор перетворюється на жертву: у РФ створюють з Фінляндії образ ворога, - Нііністьо

Про це пише Уle.

"Причини та наслідки перевернуті з ніг на голову. Агресор перетворюється на жертву. Загроза і небезпека (нібито виходять, - ред.) з боку Фінляндії та Заходу", - заявив президент.

Він припускає, що такі дії спрямовані на внутрішню російську аудиторію, оскільки влада РФ хоче переконати громадян, що Фінляндія і Швеція приєдналися до НАТО не внаслідок дій Росії.

За його словами, країна має бути готовою до "різного роду капостей" від РФ, включно зі спробами гібридного впливу та кібератаками.

У відповідь на запитання, чи спробує Росія вплинути на майбутні президентські вибори у Фінляндії, Нііністьо зазначив, що вважає це малоймовірним, оскільки "у росіян можуть виникнути труднощі з пошуком фаворита". Президент наголосив, що не можна піддаватися на провокації з боку РФ.