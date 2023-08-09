Шойгу заявив про нібито загрози безпеці Росії з боку Фінляндії та Польщі
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито кратне зростання загроз безпеці його країни з боку Польщі, а також Фінляндії, яка нещодавно стала членом НАТО
Про це він сказав на засіданні колегії міноборони Росії.
"На західному та північно-західному стратегічних напрямках загрози військовій безпеці Російської Федерації зросли кратно. Серйозним фактором, що дестабілізує, є вступ до НАТО Фінляндії, і в перспективі – Швеції", - заявив Шойгу.
Він зазначив, що після приєднання Гельсінкі до Альянсу сухопутний кордон Росії з країнами військового блоку збільшився майже вдвічі.
"На фінській території можливе розміщення додаткових військових контингентів та ударних озброєнь НАТО, здатних на значну глибину вражати критично важливі об'єкти на північному заході Росії", - бідкається міністр оборони РФ.
Також він заявив про нібито ризики для Росії, пов'язані з мілітаризацією Польщі.
"Варшава оголосила про намір збудувати, як стверджують поляки, найпотужнішу армію на континенті. У зв'язку з цим розпочато масштабні закупівлі озброєння у Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Республіки Корея, включаючи танки, артилерійські системи, засоби ППО/ПРО та бойову авіацію", - зазначив Шойгу.
- Шойгу також звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України. Раніше з подібною заявою виступив президент РФ Володимир Путін.
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