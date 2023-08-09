Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України

Про це він сказав на засіданні колегії міноборони Росії, передає Інтерфакс.

"Є плани створення на регулярній основі так званого польсько-українського з'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті - для подальшої окупації цієї території", - сказав Шойгу.