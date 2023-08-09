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Головна Світ Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України

Шойгу звинуватив Польщу у намірі окупувати західні області України

9 серпня, 2023 середа
14:29
Світ МІністр оборони РФ Сергій Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, буцімто має інформацію про плани Польщі щодо окупації західних областей України під приводом їхнього захисту

Про це він сказав на засіданні колегії міноборони Росії, передає Інтерфакс.

"Є плани створення на регулярній основі так званого польсько-українського з'єднання нібито для забезпечення безпеки західної України, а по суті - для подальшої окупації цієї території", - сказав Шойгу.

  • 22 липня президент РФ Володимир Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. "Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоби потім "відірвати" собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню західну Україну", - видав пропагандистський наратив господар Кремля.
Новини
Україна
Росія
Сергій Шойгу
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