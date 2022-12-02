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Академія масштабно долучилась до практичної допомоги нашим силам безпеки, - Андрій Черняк, ректор Академії СБУ

2 грудня, 2022 п'ятниця
10:03
Статті Андрій Черняк

Про нові виклики, про те, як готують майбутніх офіцерів для Служби безпеки України в умовах повномасштабної війни – розмова з ректором Національної академії СБУ Андрієм Черняком

Як це — навчатись і бути студентом під час війни? А якщо ти не лише студент, а курсант, бо вчишся на офіцера СБУ і ніхто не знає, коли на зміну навчальним завданням прийдуть бойові? Про ці виклики, про те, як готують майбутніх офіцерів для Служби безпеки України в умовах повномасштабної війни – розмова з ректором Національної академії СБУ Андрієм Черняком.

Пане Андрію, із початком повномасштабної війни освітній процес в навчальних закладах фактично зупинився. Що було потім, як із цими викликами справилась Академія?

Зрозуміло, що для Академії й для мене особисто це був стовідсотково новий досвід. Ті навички, які ми здобували, довелось реалізовувати в умовах війни.

24 лютого було створено так званий оперативний штаб, який збирався фактично щогодини та визначав подальші кроки. Ще за тиждень до початку повномасштабної війни Академія була приведена до мобілізаційної та бойової готовності.

Заходи, які Академія почала виконувати з початку повномасштабного вторгнення, підтвердили, що ми готові допомагати в обороноздатності нашої держави. Це стосується і протидії ворогу в інформаційній війні, фільтраційних заходів, повномасштабного долучення до сил територіальної оборони для охорони об’єктів критичної інфраструктури, сприяння волонтерським штабам. І вважаю, ми справились достойно.

Набір на навчання під час повномасштабної агресії – як це відбувалось? Що було найважчим? І як, на вашу думку, вплинули наслідки російської агресії на якість вступної кампанії до українських ЗВО, у тому числі й до Академії?

Як ЗВО зі специфічними умовами навчання вступну кампанію ми розпочали з початку нового року. За сприяння керівництва Служби було вжито заходів, які дозволили суттєво поліпшити конкурсний відбір і збільшити кількість абітурієнтів.

Попри події, які відбулися в лютому, майже одразу ми відновили активну роботу з регіональними органами СБУ. Адже саме вони здійснюють первинний відбір і вивчення кандидатів на навчання.

У цьому році ми також збільшили набір на державне замовлення. В результаті у півтора раза змогли підвищити конкурс у порівнянні з 2021 роком.

Студентська інформаційна кампанія теж принесла свої плоди – конкурсний відбір склав 4 людини на одне місце на контрактну форму за базовими спеціальностями. У цих умовах це дуже хороші показники.

А що змінилось у системі підготовки фахівців?

СБУ адаптувалася до викликів війни, навчальний процес – не виняток. Ми створили нові інститути, кафедри, три нових центри – стратегічних комунікацій, кібербезпеки, захисту національної державності. Розпочали перегляд всіх освітніх програм, збільшили кількість актуальних спецдисциплін в цих програмах та розробляємо еталонний стандарт освітньої програми з "Державної безпеки". Вона включатиме, окрім базових складових, як от спецдисципліни, психологічні дисципліни, обов’язкову англійську мову для усіх здобувачів освіти та іншомовну підготовку з 12 мов відповідно до потреб СБУ чи кіберпідготовку, яка буде відтепер у кожній освітній програмі. Тобто, йдеться про ґрунтовний перегляд наших освітніх програм, чітко покликаний формувати компетентності, необхідні Службі, про трансформацію нашого бакалаврату та магістратури саме в контексті максимальної оперативної значущості й набуття необхідних практичних компетентностей.

СБУ адаптувалася до викликів війни, навчальний процес – не виняток. Ми створили нові інститути, кафедри, три нових центри – стратегічних комунікацій, кібербезпеки, захисту національної державності. Розпочали перегляд всіх освітніх програм, збільшили кількість актуальних спецдисциплін в цих програмах та розробляємо еталонний стандарт освітньої програми з "Державної безпеки"

А як з науковою діяльністю, чи можлива вона під час війни?

Після подій 24 лютого кардинально перероблено план наукової діяльності. Ми визначили наукові пріоритети, необхідні нашій державі саме сьогодні. Звичайно, продовжується робота над хрестоматійними класичними та методичними виданнями з різних дисциплін, але лише за останні декілька місяців видрукували низку посібників, на які є запит партнерів і які пов’язані з повномасштабною війною. Наразі ведеться робота над виданням щодо протидії терористичній та диверсійній роботі спецслужб, зокрема спецслужб РФ. Ми рухаємось до потреб наших споживачів, стейкхолдерів та партнерів. І це не лише СБУ, а й Сили Спеціальних Операцій, Сухопутні війська, Міноборони, Нацполіція, Держбюро розслідувань.

Приміром, створюється група з представниками слідчих підрозділів Нацполіції та ДБР за участі СБУ для більш детального вивчення досвіду розслідування конкретних кейсів щодо воєнних злочинів з боку РФ. Це буде ґрунтовне видання – конкретні факти, цифри, методологія. Звичайно, більше уваги буде приділено воєнним злочинам, які розслідуються СБУ, бо це наша підслідність, але буде включено і великий досвід ведення тисячі кримінальних проваджень Нацполіції та ДБР.

Чи є проєкти, створені спільно з партнерами?

Цього року Академія чи не вперше так масштабно долучилась до практичної допомоги нашим силам безпеки. Це стосується не лише оперативних підрозділів, але й слідчих, аналітичних підрозділів Служби безпеки. І це, звичайно, стосується ССО, інших воєнних інституцій, де ми допомагаємо реально, РНБО, де ми ведемо низку аналітичних проєктів, спрямованих на фіксацію та документування злочинів російської військової агресії для подальшої передачі в міжнародні юридичні інстанції з метою притягнення винних до відповідальності. Ця робота постійна. Наші філологи-перекладачі допомагають слідчим підрозділам, наші OSINT-фахівці та курсанти проводять на запит оперативних підрозділів певну аналітичну роботу в мережі. Тобто, тими ресурсами, які в нас є, ми максимально долучилися до посилення нашої обороноздатності та до сприяння нашим органам Служби безпеки в реалізації їхніх функціональних повноважень.

Що для вас є найбільшим успіхом цього року?

Своєчасна мобілізація всієї Академії, всього колективу та включення в загальну систему протидії ворогу. Від несення служби на блокпостах, участі в фільтраційних заходах, допомоги у фіксації злочинів, аналітичних заходах, підтримці волонтерських штабів.

Академія чи не вперше так масштабно долучилась до практичної допомоги нашим силам безпеки. Це стосується не лише оперативних підрозділів, але й слідчих, аналітичних підрозділів Служби безпеки. І це, звичайно, стосується ССО, інших воєнних інституцій, де ми допомагаємо реально

А ще є благодійна робота. Щомісяця збираємо кошти й купуємо 4-5 автомобілів, генераторів для фронту. Це один з елементів готовності чимось жертвувати для допомоги нашим захисникам.

По-друге, для мене як керівника важливо те, що ми змогли залучити до нашої мобілізації курсантів і студентів. Молодь долучилась до всіх процесів в Академії. Враховуючи, що освітній процес продовжується і, на відміну від цивільних ЗВО, ми не можемо проводити його цілковито в онлайн форматі, ми змогли залучити здобувачів освіти до наших проєктів для сил безпеки. Тим самим, вони набувають необхідні вміння і навички, долучаючись до роботи, яку здійснює сьогодні Служба безпеки, а ще допомагають нашій державі власною участю у проєктах. Для них це важливо.

Якою ви бачите Академію через рік-два?

Я максималіст у своєму баченні. Кроками, якими ми рухаємось навіть в цих умовах, можна багато чого змінити.

Умови навчання та умови роботи – один із головних чинників, який впливає на ефективність результату. А результат – це знання і компетентності, які отримають наші здобувачі освіти. Тому робимо акцент на максимальному осучасненні всіх локацій Академії. А їх немало. Відкриваємо кіберцентр, є партнерські відносини, які допоможуть нам у розміщенні кіберполігонів, завершуємо підготовку освітніх хабів на території Академії.

Далі – це відточення освітніх програм. Важливо, щоб СБУ та сили безпеки й оборони бачили серйозних партнерів в співробітниках та вихованцях Академії. Багато наших напрацювань є актуальними та потрібними. Є запити на наші послуги. І я прагну як ректор, щоб цих спроможностей Академії було якомога більше. Чим більше у нас буде практичного досвіду, тим цікавіше буде нашим здобувачам освіти. Щоб наповнення наших бакалаврських програм було повністю імплементоване у практичну діяльність в майбутньому.

Сьогодні важко зібрати увесь колектив в одному залі. А от якби змогли зібрати, що б ви побажали, співробітникам, курсантам та студентам?

Головне – вірити в перемогу! І наближати її. Тож ми прагнемо зробити Академію максимально сучасною і потрібною в нашому освітньому і безпековому полі. І хочемо, щоб випускники Академії пишались, що вчились тут.

Ми маємо бути топовою якісною освітньою установою. Ми єдині у своїй системі, і тому нам важче. Тож маємо самовдосконалюватись без конкуренції, працювати з практиками. Наші освітні програми та спроможності мають бути гнучкими. Наша готовність має бути максимальною. Зустрічі з іноземними партнерами лише підтверджують, що наш досвід надзвичайно потрібний.

Сьогодні відкрита воєнна агресія, але чи означає це, що гібридна війна припинилась?

Зовсім ні, лише поляризувалась. Наприклад, минулого року ми розповідали про економічні чинники впливу на політичні еліти, а сьогодні акценти перенеслись на енергетичні чинники впливу РФ на європейські країни. Гібридність просто стала агресивнішою, чіткішою. Відкрита війна показала, що ми воюємо не з якимись фейковими "ЛНР/ДНР", а проти нас воює північний сусід, який понад два десятиліття готувався до війни, а реалізував свій намір у 2014 році.

Ми маємо бути топовою якісною освітньою установою. Ми єдині у своїй системі, і тому нам важче. Тож маємо самовдосконалюватись без конкуренції, працювати з практиками

Академія потрібна Службі та державі. Як я вже казав, є запит на наші послуги у ДБР, МВС, УДО, ССО – на освітні та наукові доробки, спільні проєкти. Значить, ми надаємо конкретну допомогу нашій державі та її обороноздатності.

Що б ви побажали цьогорічним першокурсникам?

У цьогорічних вступників перший курс буде зовсім іншим, не схожим на попередні. Це пов’язано не лише з умовами агресії, але й зі змінами в термінах навчання та змістовним наповненням програм. Ми хочемо зробити їх професіоналами, а патріотами, впевнений, вони вже є. Тому що діти з Херсона, Миколаєва, Маріуполя, Харкова, Ужгорода, Львова, вступаючи до нас на військову службу, розуміли, які обов’язки на них будуть покладені. Вони не відмовились, не поїхали в інші країни та не обрали цивільні навчальні заклади. Вони чітко розуміли в умовах війни, куди вони йдуть. І розуміють, що таке військовий обов’язок. Тож завдання нашого педколективу – забезпечити їх тими знаннями і компетентностями, які будуть їм потрібні. Гарантую, що першокурсникам буде цікаво, креативно та змістовно. Щоб вони змогли реалізуватись, насамперед, як особистості. Все буде Україна!

Сергій Коваленко

Джерело

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