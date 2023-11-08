Активіст, який зник у Тбілісі, може перебувати в російському СІЗО, - правозахисники

Про це пише правозахисна організація "Перший відділ"

Розповідається, що 12 жовтня активіст "Артпідготовки", забороненої у РФ анархістської організації, вийшов з дому на вулиці Мтацмінда у Тбілісі та зник. За словами його соратників, у Грузії він жив більше року і повертатися до Росії не збирався.

13 жовтня Радянський районний суд Владикавказу визнав активіста винним у "дрібному хуліганстві".

За даними правозахисників, у якості покарання чоловіка відправили під адміністративний арешт, а після звільнення помістили до СІЗО за звинуваченням у терористичній діяльності.

"Це вже не перший випадок, коли анархісти пропадають із країн, у яких переховувалися від переслідування в Росії, і потрапляють до СІЗО. Так, за кілька днів після зникнення Шепелєва в Грузії, аналогічна історія сталася в іншій країні. Активіст Лев Скорякін, який був визнаний політв'язнем і виїхав з Росії після зміни запобіжного заходу, перестав виходити на зв'язок у Киргизстані. 2 листопада його знайшли в московському СІЗО. Два тижні він перебував там без процесуального статусу і, за словами правозахисників, пережив катування", - йдеться в повідомленні.