Активізувався найбільший вулкан в Індонезії, відбувається евакуація населення

Про це повідомляє The Guardian.

Вулкан Семеру знаходиться на острові Ява, в Індонезії. Зазначається, що через його виверження кілька найближчих населених пунктів вкрило попелом, влада збільшила рівень попередження про небезпеку до максимального.

Голова агенції з ліквідації стихійних лих Джоко Самбанга заявив, що з Лумаджанги, провінції у східній Яві, було евакуйовано кілька сотень людей, про жертв наразі не відомо.

Влада країни рекомендує знаходитись на відстані 13 км від центру виверження Семеру.

The Guardian нагадує, що останнє виверження Семеру відбувалось у грудні минулого року, внаслідок чого загинула 51 людина, було евакуйовано понад 10 тисяч жителів.

Унаслідок землетрусу, що стався в понеділок, 21 листопада, на глибині 10 кілометрів в Індонезії у регіоні Сіанджур на Західній Яві, загинуло не менш ніж 162 людини, поранено близько 700.

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