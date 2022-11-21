Унаслідок землетрусу в Індонезії загинули щонайменше 162 людини

Про це повідомляє CNN.

За словами губернатора індонезійської провінції Західна Ява Рідвана Каміла, кількість загиблих унаслідок землетрусу магнітудою 5,6 балу зросла до 162 осіб. Ще понад 320 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними Геологічної служби Сполучених Штатів (USGS), землетрус стався на глибині 10 кілометрів у регіоні Сіанджур на Західній Яві.

Унаслідок землетрусу 13 782 особи були змушені покинути свої місця проживання Усіх їх розмістять у 14 таборах для біженців. Пошкоджено щонайменше 2345 будинків.

За даними місцевого офісу Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, чотири школи та 52 будинки зруйновано або сильно пошкоджено. Також постраждали мечеть і лікарня.

З огляду на те, що деякі жителі опинилися під уламками зруйнованих будівель, кількість загиблих і поранених, найімовірніше, зросте.

BMKG (Рада метеорології, кліматології та геофізики) попередила про небезпеку зсувів, особливо у разі сильного дощу, оскільки протягом двох годин після землетрусу було зареєстровано 25 афтершоків.

Індонезія розташована на "Вогняному кільці" – смузі навколо Тихого океану, де можливі часті землетруси та вулканічна активність. Це одна з найбільш сейсмічно активних зон на планеті, яка простягається від Японії та Індонезії з одного боку Тихого океану до Каліфорнії та Південної Америки з іншого.

У 2004 році землетрус магнітудою 9,1 балу біля острова Суматра на півночі Індонезії спровокував цунамі, яке вразило 14 країн, убивши 226 000 людей уздовж узбережжя Індійського океану, більш ніж половина з них – в Індонезії.

4 листопада в турецькому Ізмірі через землетрус було пошкоджено понад 20 будівель та мінарет мечеті, кілька людей отримали травми

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