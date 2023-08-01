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Активний та різноманітний спосіб життя мишей збагачує їхню мозкову активність

1 серпня, 2023 вiвторок
10:58
Наука зв’язок мозку мишей

Німецькі дослідники виявили, що мозок мишей отримує користь від активного та різноманітного способу життя, утворюючи при цьому покращені нейронні зв’язки

Про це інформує ScienceAlert.

Вчені порівняли мозкову тканину двох груп 12-тижневих мишей, досвід яких почався з шеститижневого віку. Одна група жила у стандартних клітках, у яких не було ніяких особливостей чи цікавих заходів, лише їжа, вода та матеріали для гніздування. водночас інша група провела час свого життя у великих клітках з іграшками, тунелями, пластиковими трубками, сформованими в лабіринти, додатковим матеріалом для гніздування та маленькими будиночками.

"Результати значно перевершили наші очікування. Можна сказати, що нейрони мишей зі збагаченого середовища були набагато більш взаємопов’язаними, ніж ті, що були вирощені. в типовому житлі", - сказав нейробіолог і біомедичний інженер з Німецького центру нейродегенеративних захворювань Гайдер Амін.

Дослідники розглядали тканину головного мозку за допомогою комплементарного нейрочіпа із 4096 електродами, щоб зафіксувати активацію тисяч нейронів одночасно. Вченим вдалося виміряти зв’язок між усім гіпокампом і зовнішнім шаром мозку, що керує цілою купою когнітивних процесів, які вони згрупували в шість взаємопов’язаних гіпокампально-кортикальних областей.

"Незалежно від того, який параметр ми розглядали, різноманітніший життєвий досвід мишей буквально посилював зв’язки в нейронних мережах. Ці висновки свідчать про те, що активне та різноманітне життя формує мозок на абсолютно нових засадах", — зазначає німецький нейробіолог.

Звичайно, такі результати були помічені в мозку мишей, а не людей, однак вивчення всього гіпокампу дає вченим ширше уявлення про функціональний зв’язок.

Вчені вважають, що картографування та розуміння того, як досвід змінює зв'язок у мозку, може допомогти знайти механізми, що викликають дисфункції мозку, і визначити нові цілі для більш ефективного лікування в майбутньому. Їхні дослідження можуть закласти основу для протезів, які імітують функції мозку для відновлення та покращення пам’яті, втраченої через старіння чи хворобу.

  • Оскільки вчені продовжують шукати ключі до того, як можна запобігти й вилікувати деменцію, вони виявили, що добавка для бодибілдингу "бета-гідрокси-бета-метилбутират" (або HMB) захищає від зниження когнітивних функцій у мишей.
Світ
Німеччина
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