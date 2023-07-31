Про це повідомило видання Science alert.

Стало відомо, що дослідники з Університету Раша та Науково-дослідного інституту Сіммарон у США виявили, що добавка для нарощування м'язової маси допомагає зберегти здоровими ділянки мозку, що відповідають за навчання та пам'ять, а також зменшує накопичення бляшок у мозку мишей, що нагадують симптоми людської хвороби Альцгеймера.

Накопичення "бляшок" у мозку є типовим для людей з хворобою Альцгеймера. Хоча ще не відомо, що саме викликає хворобу, вважається, що ці "бляшки" - скупчення білків амілоїду бета і тау - є ключовим фактором, що призводить до відмирання нейронів.

Хоча в цьому дослідженні брали участь миші, команда вчених сподівається, що HMB може бути перепрофільований для боротьби з деменцією, такою як хвороба Альцгеймера, у людей. Додається, що гарна новина полягає в тому, що HMB вже вважається безпечним для використання для збільшення м'язової маси, навіть у довгостроковій перспективі.

"Це може бути одним з найбезпечніших і найпростіших підходів до зупинки прогресування хвороби та захисту пам'яті у пацієнтів з хворобою Альцгеймера", - говорить нейробіолог Каліпада Пахан з Університету Раша.

Додається також, що ретельний аналіз показав, що добавка HMB взаємодіє з рецептором альфа, активованим проліфератором пероксисом (PPARα), приймачем сигналів у мозку, який допомагає метаболізувати жирні кислоти - звідси її успіх у нарощуванні м'язової маси.

Попередні дослідження виявили важливість сімейства білків, відомих як нейротрофічні фактори, у підтримці правильного функціонування нейронів. Рівень цих білків нижчий у людей з хворобою Альцгеймера, але HMB, схоже, поповнює їх запас.

"Наше дослідження показало, що після перорального вживання HMB потрапляє в мозок, збільшуючи кількість цих корисних білків, відновлюючи нейронні зв'язки і покращуючи пам'ять і здатність до навчання у мишей з патологією, схожою на хворобу Альцгеймера, такою як бляшки і сплутаність", - говорить Пахан.

Попри те, що вчені продовжують досягати прогресу в розумінні того, як працює хвороба Альцгеймера і як ми можемо з нею боротися, вона залишається невиліковною хворобою, від якої страждають мільйони людей похилого віку по всьому світу.