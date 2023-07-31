Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей

Науковці довели, що добавка для бодібілдингу запобігає розвитку деменції у мишей

31 липня, 2023 понедiлок
14:03
Наука хвороба Альцгеймера

Оскільки вчені продовжують шукати ключі до того, як можна запобігти і вилікувати деменцію, вони виявили, що добавка для бодібілдингу "бета-гідрокси-бета-метилбутират" (або HMB) захищає від зниження когнітивних функцій у мишей

Про це повідомило видання Science alert.

Стало відомо, що дослідники з Університету Раша та Науково-дослідного інституту Сіммарон у США виявили, що добавка для нарощування м'язової маси допомагає зберегти здоровими ділянки мозку, що відповідають за навчання та пам'ять, а також зменшує накопичення бляшок у мозку мишей, що нагадують симптоми людської хвороби Альцгеймера.

Накопичення "бляшок" у мозку є типовим для людей з хворобою Альцгеймера. Хоча ще не відомо, що саме викликає хворобу, вважається, що ці "бляшки" - скупчення білків амілоїду бета і тау - є ключовим фактором, що призводить до відмирання нейронів.

Хоча в цьому дослідженні брали участь миші, команда вчених сподівається, що HMB може бути перепрофільований для боротьби з деменцією, такою як хвороба Альцгеймера, у людей. Додається, що гарна новина полягає в тому, що HMB вже вважається безпечним для використання для збільшення м'язової маси, навіть у довгостроковій перспективі.

"Це може бути одним з найбезпечніших і найпростіших підходів до зупинки прогресування хвороби та захисту пам'яті у пацієнтів з хворобою Альцгеймера", - говорить нейробіолог Каліпада Пахан з Університету Раша.

Додається також, що ретельний аналіз показав, що добавка HMB взаємодіє з рецептором альфа, активованим проліфератором пероксисом (PPARα), приймачем сигналів у мозку, який допомагає метаболізувати жирні кислоти - звідси її успіх у нарощуванні м'язової маси.

Попередні дослідження виявили важливість сімейства білків, відомих як нейротрофічні фактори, у підтримці правильного функціонування нейронів. Рівень цих білків нижчий у людей з хворобою Альцгеймера, але HMB, схоже, поповнює їх запас.

"Наше дослідження показало, що після перорального вживання HMB потрапляє в мозок, збільшуючи кількість цих корисних білків, відновлюючи нейронні зв'язки і покращуючи пам'ять і здатність до навчання у мишей з патологією, схожою на хворобу Альцгеймера, такою як бляшки і сплутаність", - говорить Пахан.

Попри те, що вчені продовжують досягати прогресу в розумінні того, як працює хвороба Альцгеймера і як ми можемо з нею боротися, вона залишається невиліковною хворобою, від якої страждають мільйони людей похилого віку по всьому світу.

  • 14 липня повідомлялося, що близько 3,9 мільйона людей у світі у віці 30-64 років живуть з початком хвороби Альцгеймера - формою деменції, при якій симптоми з'являються у віці до 65 років.

Світ
Здоров'я
США
Читайте також:
ядерна зброя рф ракета
31 липня, 2023 понедiлок
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
Саміт НАТО, країни G7
30 липня, 2023 неділя
"Україну залишили в сірій зоні": Болтон про результати саміту НАТО у Вільнюсі
Чонгарський міст
30 липня, 2023 неділя
"Філігранно, точно, влучно": Гуменюк прокоментувала удар ЗСУ по Чонгарському мосту
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.95
    Купівля 36.95
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.97
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
31 липня
15:16
немовлячі ноги
Найбільший спад за часи незалежності: за останні пів року народжуваність в Україні скоротилась на 28%
14:55
Оновлено
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Кількість загиблих від удару РФ по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі зросла до чотирьох
14:48
погода
Серпень розпочнеться з тепла, але дощитиме усюди, окрім заходу: прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко
14:43
Китайські безпілотники
Аби захистити національну безпеку: Китай обмежує експорт обладнання для дронів
14:32
на Запоріжжі викрито викладача одного з вишів
Викладача інформатики із Запоріжжя підозрюють у збиранні інформації про дислокацію ЗСУ для ворога
14:23
Гордан Грлич Радман
До України з візитом прибув очільник МЗС Хорватії 
14:13
"Проводили" мільйони доларів щомісяця між РФ та Україною: правоохоронці викрили мережу конвертаційних центрів
14:08
віруси «Gorgon» і «tutle»
З руками та хвостами: вчені зі США виявили гігантські віруси унікальної форми
14:04
OPINION
Сергій Руденко
Бойко — недобиток Януковича, Медведчука і Путіна
13:58
Євген Пригожин
Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня
13:45
електрика - розетки
Серпень стане найбільш складним для енергосистеми, суттєво зменшиться доступний обсяг потужностей, - Укренерго
13:42
Росіяни обстріляли Херсонщину
РФ вдруге за день обстріляла Херсон, є загиблий і поранений
13:21
вибух у Шевченківському суді Києва
Організатор вибуху в київському суді Гуменюк готував втечу, збираючи два роки в СІЗО "пояс шахіда", - ДБР
12:53
дрон
У застосунку "Повітряна тривога" зібрали 10 млн гривень на Армію дронів
12:30
Брянськ
Губернатор Брянської області звинуватив ЗСУ в атаці дроном на районне управління внутрішніх справ
12:15
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко
"Вони готуються і будуть виконувати завдання, як і всі інші": командувач Нацгвардії про повернення на фронт командира Азову Прокопенка
12:06
на фото: уламки
Диверсія чи посягання на життя – не підтвердились: генпрокурор про причини авіакатастрофи із загибеллю керівництва МВС
12:04
OPINION
Вадим Денисенко
Чи нападе "Вагнер" на Польщу
11:57
військком
З 1 серпня на дорогах України може з'явитися транспорт з правим розташуванням керма
11:51
Огляд
міжнародний огляд
Мирний саміт для України у Саудівській Аравії та чергові погрози ядерною зброєю від Росії. Акценти світових ЗМІ 31 липня
11:37
Оновлено
грузія
У Батумі прибув лайнер із Сочі: поліція затримала протестувальників, які закидали автобус з росіянами пляшками та яйцями
11:25
російські військові
ГУР: На ТОТ Росія мобілізувала до лав своєї армії близько 60 тис. чоловіків
11:22
шахрай
Обманув військову частину та заволодів майже 7 млн грн: приватному підприємцю з Києва оголосили підозру
11:09
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Гуменюк: На півдні противник посилив обстріли, але зменшив кількість снарядів, ретельно підбираючи цілі
11:00
ЗСУ
Прийде час, коли ми зробимо прорив, і не факт, що на очікуваному напрямку: командувач Нацгвардії Півненко про контрнаступ ЗСУ
10:52
ПВК Вагнера
Пригожин заявив, що ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
10:51
Оновлено
залишки від боєприпасів "Град"
Росіяни зранку вдарили по Херсону з "градів": загинув чоловік, ще чотирьох поранено
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 липня: яка актуальна ціна долара та євро у банках
10:09
російські військові окупанти
Британська розвідка пояснила, чому влада РФ не здатна захистити своє населення від війни
10:08
OPINION
Карл Волох
Ми знову стаємо "краєм неляканих ідіотів"?
09:41
Аркадій Бабченко
Закидав яйцями посольство РФ: в Естонії затримали журналіста Бабченка
09:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Діями Вагнера створюється нова гібридна загроза в Європі, - Згурець
09:04
ЗСУ
ЗСУ за тиждень просунулися ще на 12,6 кв. км на півдні та на 2 кв. км – на Бахмутському напрямку
08:37
Інфографіка
ЗСУ війна фронт
РФ за добу війни в Україні втратила 490 військових, 6 танків та 21 артсистему
08:27
Ексклюзив
Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України
У Силах оборони попередили, що росіяни можуть готуватися до потужних атак на Україну
08:10
Оновлено
Удар РФ по Харкову
РФ вдарила по Харкову ракетами C-300, постраждала одна людина
08:06
обстріл Одеси
Російська армія вночі сім разів обстріляла Нікопольcький район на Дніпропетровщині
08:01
OPINION
Сергій Марченко
Російський зомбіленд - абсолютне зло
07:57
Китай
Китай успішно випробував двигун кораблів, які досліджуватимуть глибокий космос
07:49
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Росії назвали умову виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV