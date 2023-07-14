Про це повідомило видання Science Alert.

Зазначається, що симптоми хвороби починаються у віці до 30 років у деяких рідкісних випадках, хоча зазвичай хворобу діагностують у віці 50-64 років.

І хоча люди з хворобою Альцгеймера зазвичай відчувають втрату пам'яті як першу ознаку хвороби, люди з молодим початком хвороби Альцгеймера, як правило, мають інші симптоми - такі як погіршення уваги, зниження здатності імітувати жести й погіршення просторової орієнтації.

Деякі люди з молодим початком хвороби Альцгеймера можуть також відчувати підвищену тривожність до того, як їм поставили діагноз. Це може бути пов'язано з усвідомленням змін, що відбуваються, без чіткої причини, чому вони почуваються інакше.

Зазначається, що люди можуть думати, що ці зміни в поведінці є тимчасовими й це може відлякувати їх від звернення за медичною допомогою. Медичні працівники також можуть неправильно інтерпретувати тривогу як ознаку інших захворювань.

Також видання додає, що хоча вони можуть мати менші когнітивні порушення на момент встановлення діагнозу, дослідження показують, що у людей, які живуть з раннім початком хвороби Альцгеймера, зміни в мозку відбуваються швидше.

Це свідчить про те, що хвороба може бути більш агресивною, ніж хвороба Альцгеймера з пізнім початком. Це також може пояснити, чому люди з раннім початком хвороби Альцгеймера, як правило, мають приблизно на два роки меншу тривалість життя, ніж люди з пізнім початком.

Дослідження також показують, що люди з раннім початком хвороби Альцгеймера краще усвідомлюють зміни у своїй мозковій активності. Це може призвести до змін у поведінці - такі стани, як депресія, є поширеними в цій групі.

У самому мозку хвороба Альцгеймера на ранніх стадіях викликає такі ж хімічні зміни, як і на пізніх стадіях хвороби, але ділянки мозку, на які спрямовані ці хімічні зміни, можуть відрізнятися.