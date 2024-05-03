В адміністрації Байдена пояснили, чому він назвав Японію "ксенофобною" поряд з Індією, Росією та Китаєм

Про це повідомляє CNN.

Байден зробив це зауваження на заході поза камерою, стверджуючи, що Японія разом з Індією, Росією та Китаєм досягне кращих економічних показників, якби країни більше сприяли імміграції.

"Знаєте, одна з причин, чому наша економіка зростає, це завдяки вам та багатьом іншим. Тому що ми раді іммігрантам. Ми шукаємо – причину – подивіться, подумайте про це – чому Китай так сильно гальмує економічно? Чому Японія має проблеми? Чому Росія? Чому Індія? Тому що вони ксенофоби. Вони не хочуть іммігрантів", – сказав президент США, згідно з офіційною стенограмою Білого дому, опублікованою в четвер.

У першому звіті про коментарі Байдена, який оприлюднили пулові репортери, Індія не включалася до списку згаданих ним країн.

У четвер, 2 травня, прессекретар Карін Жан-П’єр заявила, що президент намагався висловити більшу думку, коли описав Японію та Індію як "ксенофобські".

"Він говорив, що коли справа доходить до того, ким ми є як нація, ми є нацією іммігрантів, це закладено в нашій ДНК", — сказала вона журналістам на борту Air Force One, додавши пізніше, що Байден зробив "широкий коментар" у своєму виступі про Японію та Індію.

Вона назвала американо-японські відносини "важливими" та "тривалими", які триватимуть, попри коментар Байдена. Щодо того, чи буде він робити подібні зауваження надалі, вона сказала: "Це залежить від президента".

Раніше в той же день речник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що йому не відомо про будь-який зв'язок між Білим домом і урядами Японії чи Індії.

"Президент Байден цінує можливості, які вони пропонують у всьому спектрі питань, не лише пов’язаних із безпекою", — сказав Кірбі.