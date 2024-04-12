США, Японія та Філіппіни уклали угоду щодо зміцнення безпеки

Про це йдеться пишуть Reuters та пресслужба Білого дому.

"Ми зібралися сьогодні у Вашингтоні як рівні партнери та надійні друзі, об’єднані спільним баченням вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського та міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві - баченням, яке ми зобов’язуємося просувати разом протягом наступних десятиліть", - йдеться у спільній заяві.

Зазначається, що Японія та США оголосили про плани модернізації свого військового альянсу, зокрема військове командування США в Японії та більше спільної розробки оборонного обладнання.

У спільній заяві саміту говориться, що нові системи військового командування й управління забезпечать кращу оперативну сумісність і планування в мирний час і під час надзвичайних ситуацій.

Крім того, під час зустрічі вони заявили про намір модернізувати оборонні комунікаційні мережі та об’єднати можливості протиповітряної оборони між США, Австралією та Японією для протидії повітряним і ракетним загрозам.

Водночас буде створено робочу групу для підготовки пілотів-винищувачів, включаючи використання штучного інтелекту та передові тренажери, а також спільну розробку та спільне виробництво реактивних тренажерів.

Також Сполучені Штати планують спільне патрулювання берегової охорони в Індійсько-Тихоокеанському регіоні в наступному році, а також спільні морські тренувальні заходи. За словами лідерів, Вашингтон також розмістить нерозголошені "товари гуманітарної допомоги" на філіппінських військових базах.