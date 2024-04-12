США, Японія та Філіппіни уклали угоду щодо зміцнення безпеки
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, президент США Джо Байден і президент Філіппін Фердинанд Маркос молодший уклали угоду щодо зміцнення безпеки та економічних зв’язків між країнами
Про це йдеться пишуть Reuters та пресслужба Білого дому.
"Ми зібралися сьогодні у Вашингтоні як рівні партнери та надійні друзі, об’єднані спільним баченням вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського та міжнародного порядку, заснованого на міжнародному праві - баченням, яке ми зобов’язуємося просувати разом протягом наступних десятиліть", - йдеться у спільній заяві.
Зазначається, що Японія та США оголосили про плани модернізації свого військового альянсу, зокрема військове командування США в Японії та більше спільної розробки оборонного обладнання.
У спільній заяві саміту говориться, що нові системи військового командування й управління забезпечать кращу оперативну сумісність і планування в мирний час і під час надзвичайних ситуацій.
Крім того, під час зустрічі вони заявили про намір модернізувати оборонні комунікаційні мережі та об’єднати можливості протиповітряної оборони між США, Австралією та Японією для протидії повітряним і ракетним загрозам.
Водночас буде створено робочу групу для підготовки пілотів-винищувачів, включаючи використання штучного інтелекту та передові тренажери, а також спільну розробку та спільне виробництво реактивних тренажерів.
Також Сполучені Штати планують спільне патрулювання берегової охорони в Індійсько-Тихоокеанському регіоні в наступному році, а також спільні морські тренувальні заходи. За словами лідерів, Вашингтон також розмістить нерозголошені "товари гуманітарної допомоги" на філіппінських військових базах.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у четвер, 11 квітня, звернувся до республіканців у конгресі США та закликав подолати "невпевненість у власній глобальній ролі". Ці слова прозвучали на тлі затримки голосування за законопроєкт, у якому, зокрема, передбачена допомога для України.
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