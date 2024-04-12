Прем'єр Японії закликав конгресменів США подолати невпевненість у власній глобальній ролі
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда у четвер, 11 квітня, звернувся до республіканців у конгресі США та закликав подолати "невпевненість у власній глобальній ролі". Ці слова прозвучали на тлі затримки голосування за законопроєкт, у якому, зокрема, передбачена допомога для України
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Ви вірили, що свобода – це кисень людства. Світ потребує, щоб Сполучені Штати продовжували відігравати цю ключову роль у справах націй. І все ж, коли ми зустрічаємося тут сьогодні, я відчуваю підводний потік невпевненості серед деяких американців щодо того, якою має бути ваша роль у світі", – сказав Кішіда під час виступу на спільному засіданні конгресу, зазначивши, що законодавці страждають від "невпевненості в собі".
Кішіда провів паралелі між підтримкою України в її боротьбі з агресією Росії та необхідністю стримувати Китай від початку агресії проти Тайваню та розв'язання війни у Східній Азії.
"Я часто кажу, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра. Нинішня зовнішня позиція і військові дії Китаю становлять безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик не тільки для темпів і безпеки Японії, а й для миру і стабільності міжнародного співтовариства в цілому", – сказав він.
Він наголосив, що підтримка США в цьому плані є надзвичайно важливою.
“Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Через скільки часу без присутності Сполучених Штатів Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" – сказав очільник японського уряду.
Кішіда переконаний, що міжнародний порядок, сформований після Другої світової війни, сьогодні опинився під загрозою, і світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти.
"Хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги. Я тут, щоб сказати, що Японія вже стоїть пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Ви не самотні. Ми з вами", – сказав Кішіда, і запевнив, що народ Японії готовий працювати над збереженням свободи не тільки задля добра двох народів, а й заради всього світу.
- Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У вівторок та середу він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Кішіда заявив, що його країна розглядає ситуацію в Україні як власну проблему та має намір продовжувати підтримувати Київ і тиснути на РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.97 Купівля 38.97Продаж 39.44
- EUR Купівля 41.98Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе