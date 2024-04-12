Прем'єр Японії закликав конгресменів США подолати невпевненість у власній глобальній ролі

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ви вірили, що свобода – це кисень людства. Світ потребує, щоб Сполучені Штати продовжували відігравати цю ключову роль у справах націй. І все ж, коли ми зустрічаємося тут сьогодні, я відчуваю підводний потік невпевненості серед деяких американців щодо того, якою має бути ваша роль у світі", – сказав Кішіда під час виступу на спільному засіданні конгресу, зазначивши, що законодавці страждають від "невпевненості в собі".

Кішіда провів паралелі між підтримкою України в її боротьбі з агресією Росії та необхідністю стримувати Китай від початку агресії проти Тайваню та розв'язання війни у Східній Азії.

"Я часто кажу, що Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра. Нинішня зовнішня позиція і військові дії Китаю становлять безпрецедентний і найбільший стратегічний виклик не тільки для темпів і безпеки Японії, а й для миру і стабільності міжнародного співтовариства в цілому", – сказав він.

Він наголосив, що підтримка США в цьому плані є надзвичайно важливою.

“Без лідерства Сполучених Штатів не обійтися. Як довго без підтримки США зберігатимуться надії України під натиском Москви? Через скільки часу без присутності Сполучених Штатів Індо-Тихоокеанський регіон зіткнеться зі ще суворішими реаліями?" – сказав очільник японського уряду.

Кішіда переконаний, що міжнародний порядок, сформований після Другої світової війни, сьогодні опинився під загрозою, і світові потрібне лідерство Америки, щоб його зберегти.

"Хочу звернутися до тих американців, які відчувають самотність і виснаження через те, що їхня країна майже одноосібно підтримувала міжнародний порядок усі ці роки. Я розумію, що нести на своїх плечах таку ношу – важкий тягар. Попри те, що світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе без сторонньої допомоги. Я тут, щоб сказати, що Японія вже стоїть пліч-о-пліч зі Сполученими Штатами. Ви не самотні. Ми з вами", – сказав Кішіда, і запевнив, що народ Японії готовий працювати над збереженням свободи не тільки задля добра двох народів, а й заради всього світу.