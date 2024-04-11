Ситуація в Україні можуть повторитись у Східній Азії: прем'єр Японії підтвердив підтримку Києва

Про це він заявив під час спільної із президентом США Джо Байденом пресконференції в Білому домі, передає Укрінформ.

"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - зауважив у цьому зв’язку Кішіда.

Він також висловив готовність підтримувати тісне партнерство із країнами, які мають спільні підходи в цьому питанні.

Президент США Джо Байден, зі свого боку, відзначив особисту роль прем’єр-міністра Японії, який від самого початку засудив вторгнення Росії та зробив кроки на підтримку України.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У вівторок та середу він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Крім того, заплановані, зокрема, його переговори з американськими законодавцями та представниками бізнесу у США.