Ситуація в Україні можуть повторитись у Східній Азії: прем'єр Японії підтвердив підтримку Києва
Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що його країна розглядає ситуацію в Україні як власну проблему та має намір продовжувати підтримувати Україну й тиснути на РФ
Про це він заявив під час спільної із президентом США Джо Байденом пресконференції в Білому домі, передає Укрінформ.
"Щодо агресії РФ проти України, якщо виходити з визнання того, що сьогоднішня ситуація в Україні може завтра повторитися у Східній Азії, та якщо сприймати це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також непохитну підтримку України", - зауважив у цьому зв’язку Кішіда.
Він також висловив готовність підтримувати тісне партнерство із країнами, які мають спільні підходи в цьому питанні.
Президент США Джо Байден, зі свого боку, відзначив особисту роль прем’єр-міністра Японії, який від самого початку засудив вторгнення Росії та зробив кроки на підтримку України.
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда перебуває з візитом у Сполучених Штатах. У вівторок та середу він зустрівся з президентом США Джо Байденом. Крім того, заплановані, зокрема, його переговори з американськими законодавцями та представниками бізнесу у США.
- Відзначимо, що прем'єр Японії здійснив перший за майже 10 років візит у США.
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