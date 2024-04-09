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США та Японія планують зміцнити свій військовий альянс на тлі напруженості з Китаєм, - Bloomberg

9 квітня, 2024 вiвторок
13:07
Світ США Японія

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда планують посилити свій військовий альянс, створивши раду з питань оборонної промисловості та дозволивши японським суднобудівникам виконувати більше робіт з технічного обслуговування кораблів ВМС США

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами високопоставленого американського чиновника, на першій за майже 10 років зустрічі лідерів країн у Білому домі в середу головними на порядку денному будуть питання оборони.

США та Японія прагнуть посилити співпрацю у сфері безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі загострення відносин з Китаєм.

Окрім цього, як потенційний проєкт для нової ради з промислової оборонної політики, США розглядають можливість спільного виробництва Patriot-3 з метою пошуку шляхів більш ефективної побудови системи озброєнь. Система Patriot-3 наразі виробляється в Японії, але страждає від значних перевитрат.

Угода про будівництво суднобудівного заводу полегшить торгівлю з Японією. Вона передбачає, що японські робітники обслуговуватимуть американські кораблі, які потребують 90 днів або менше роботи. Така зміна дозволить заощадити близько місяця морських подорожей, не відправляючи ці судна назад до США для технічного обслуговування. 

За словами чиновника, Байден і Кішіда, ймовірно, також оговорять зусилля щодо спільної роботи над іншими глобальними гарячими точками, включаючи війну між Ізраїлем та ХАМАС, підтримку України в її війні проти російського агресора та ядерної й ракетної загрози з боку Північної Кореї.

  • США, Австралія, Японія та Філіппіни провели спільні військові навчання в Південнокитайському морі 7 квітня на тлі загострення напруженості між Манілою та Пекіном у спірних водах.

Теги:
Україна
Китай
Японія
Джо Байден
США
Військові новини
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