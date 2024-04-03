Японія, США, Австралія та Філіппіни проведуть спільні військові навчання в морі

Про це інформує Kyodo News, посилаючись на джерела в уряді.

Вказано, що навчання відбудуться у неділю, 7 квітня, і включатимуть тренування з протичовнової боротьби, навчання зі зв'язку та руху кораблів у строю. За словами одного з чиновників, це будуть перші повномасштабні навчання за спільної участі країн, під час яких вони перевірятимуть оперативну сумісність.

У тренуваннях, ймовірно, братимуть участь австралійський літак, японський есмінець і кілька кораблів ВМС США і Філіппін. Навчання відбуватимуться за межами територіальних вод Філіппін, але в межах їхньої виключної економічної зони.

Навчання відбудуться на тлі посилення присутності Китаю у Південнокитайському морі.