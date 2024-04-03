Японія, США, Австралія та Філіппіни проведуть спільні військові навчання в морі
Японія, США, Австралія та Філіппіни домовились про проведення перших повномасштабних навчань в Південнокитайському морі, спрямованих на посилення оперативної сумісності між їхніми військами
Про це інформує Kyodo News, посилаючись на джерела в уряді.
Вказано, що навчання відбудуться у неділю, 7 квітня, і включатимуть тренування з протичовнової боротьби, навчання зі зв'язку та руху кораблів у строю. За словами одного з чиновників, це будуть перші повномасштабні навчання за спільної участі країн, під час яких вони перевірятимуть оперативну сумісність.
У тренуваннях, ймовірно, братимуть участь австралійський літак, японський есмінець і кілька кораблів ВМС США і Філіппін. Навчання відбуватимуться за межами територіальних вод Філіппін, але в межах їхньої виключної економічної зони.
Навчання відбудуться на тлі посилення присутності Китаю у Південнокитайському морі.
- Раніше стало відомо, що США, Японія і Філіппіни наприкінці цього року розпочнуть спільне військово-морське патрулювання в Південнокитайському морі, спрямоване на протидію загрозам з боку Китаю.
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