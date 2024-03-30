США, Японія та Філіппіни планують провести спільне військово-морське патрулювання у Південнокитайському морі

Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника та іноземного дипломата, знайомого з планами.

Згідно з інформацією чиновника і дипломата, ці заходи є частиною пакета ініціатив, які президент Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший представлять на своєму першому в історії тристоронньому саміті наступного місяця.

Крім того, за словами представника американського оборонного відомства, у рамках безпекового партнерства "AUKUS" між США, Великою Британією та Австралією Білий дім оголосить, що розгляне можливість залучення Японії як технологічного партнера.

Як зазначили у виданні, спільне військово-морське патрулювання стане найрішучішим підтвердженням Індо-Тихоокеанської стратегії адміністрації Байдена, що ґрунтується на згуртуванні союзників і партнерів для протидії зростаючій економічній, дипломатичній і військовій присутності Китаю в регіоні.