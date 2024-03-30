США, Японія та Філіппіни планують провести спільне військово-морське патрулювання у Південнокитайському морі
США, Японія і Філіппіни наприкінці цього року розпочнуть спільне військово-морське патрулювання в Південнокитайському морі, спрямоване на протидію загрозам з боку Китаю
Про це повідомляє Politico з посиланням на американського чиновника та іноземного дипломата, знайомого з планами.
Згідно з інформацією чиновника і дипломата, ці заходи є частиною пакета ініціатив, які президент Джо Байден, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший представлять на своєму першому в історії тристоронньому саміті наступного місяця.
Крім того, за словами представника американського оборонного відомства, у рамках безпекового партнерства "AUKUS" між США, Великою Британією та Австралією Білий дім оголосить, що розгляне можливість залучення Японії як технологічного партнера.
Як зазначили у виданні, спільне військово-морське патрулювання стане найрішучішим підтвердженням Індо-Тихоокеанської стратегії адміністрації Байдена, що ґрунтується на згуртуванні союзників і партнерів для протидії зростаючій економічній, дипломатичній і військовій присутності Китаю в регіоні.
- У п'ятницю, 8 березня, міністр оборони Філіппін Джільберто Теодоро наказав військовим перейти на нову стратегію захисту території та економічних інтересів країни після зіткнення з кораблями КНР у спірних водах.
- У вівторок, 19 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Маніли розкритикував провокаційні дії Китаю в Південнокитайському морі, заявивши, що вони порушують права Філіппін.
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