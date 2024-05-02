Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу
Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула зазначив, що росіяни б'ють по Одесі ракетами для того, щоб одесити залишили місто
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ударами по Одесі росіяни намагаються підготувати плацдарм для можливої атаки. Тому що вони мріють захопити коридор до Придністров'я й Молдови - це їхній стратегічний задум. Росіяни намагаються витіснити мешканців з Одеси. Тому, вони б'ють по жилих кварталах касетними боєприпасами. Тобто їхня мета, щоб одесити залишили місто. Ось, що робить "русскій мір", - наголосив Притула.
Експерт з військової контррозвідки також додав, що наразі у росіян немає ресурсів захопити Одесу.
"Росіяни не можуть дійти до Одеси за допомогою Чорноморського флоту, який сховався у Новоросійську. Вони не можуть дійти до Одеси суходолом, тому вони б'ють ракетами. Тільки таким чином росіяни можуть щось показати, і це має пропагандистський характер щодо підготовки до майбутньої мобілізації у Росії", - зауважив Притула.
- Російська армія обстріляла Одесу в ніч на 2 травня. Спалахнула пожежа у депо Нової пошти. Відомо про 14 постраждалих.
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