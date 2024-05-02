Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ударами по Одесі росіяни намагаються підготувати плацдарм для можливої атаки. Тому що вони мріють захопити коридор до Придністров'я й Молдови - це їхній стратегічний задум. Росіяни намагаються витіснити мешканців з Одеси. Тому, вони б'ють по жилих кварталах касетними боєприпасами. Тобто їхня мета, щоб одесити залишили місто. Ось, що робить "русскій мір", - наголосив Притула.

Експерт з військової контррозвідки також додав, що наразі у росіян немає ресурсів захопити Одесу.

"Росіяни не можуть дійти до Одеси за допомогою Чорноморського флоту, який сховався у Новоросійську. Вони не можуть дійти до Одеси суходолом, тому вони б'ють ракетами. Тільки таким чином росіяни можуть щось показати, і це має пропагандистський характер щодо підготовки до майбутньої мобілізації у Росії", - зауважив Притула.