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Експерт з військової контррозвідки Притула пояснив, для чого РФ знищує Одесу

2 травня, 2024 четвер
11:02
Війна з Росією атака РФ, Одеса, 15.03.24

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула зазначив, що росіяни б'ють по Одесі ракетами для того, щоб одесити залишили місто

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ударами по Одесі росіяни намагаються підготувати плацдарм для можливої атаки. Тому що вони мріють захопити коридор до Придністров'я й Молдови - це їхній стратегічний задум. Росіяни намагаються витіснити мешканців з Одеси. Тому, вони б'ють по жилих кварталах касетними боєприпасами. Тобто їхня мета, щоб одесити залишили місто. Ось, що робить "русскій мір", - наголосив Притула.

Експерт з військової контррозвідки також додав, що наразі у росіян немає ресурсів захопити Одесу.

"Росіяни не можуть дійти до Одеси за допомогою Чорноморського флоту, який сховався у Новоросійську. Вони не можуть дійти до Одеси суходолом, тому вони б'ють ракетами. Тільки таким чином росіяни можуть щось показати, і це має пропагандистський характер щодо підготовки до майбутньої мобілізації у Росії", - зауважив Притула.

  • Російська армія обстріляла Одесу в ніч на 2 травня. Спалахнула пожежа у депо Нової пошти. Відомо про 14 постраждалих.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
Молдова
російська армія
Одещина
Придністров'я
мобілізація
Військові новини
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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