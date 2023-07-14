Про це інформує CGTN.

Дослідники кажуть, що хвороба Паркінсона - це дегенеративний стан мозку, який супроводжується тремором, уповільненням рухів і розладами сну. Так, за їхніми словами, рання діагностика хвороби та заходи для сповільнення її розвитку чи запобігання були головними науковими проблемами в дослідженні нейродегенеративних захворювань.

"Хвороба Паркінсона характеризується накопиченням агрегатів α-синуклеїну в тільцях Леві", - сказав професор Чжан Чженато з лікарні Женьмінь університету Ухань.

Однак, за його словами, у клініці не вистачає маркерів для тілець Леві. Через це діагностування хвороби Паркінсона в основному залежить від клінічних симптомів без об'єктивних біомаркерів.

Так дослідницька група китайських вчених розробила низькомолекулярну сполуку з високою селективністю щодо тельців Леві. Вона може забезпечити об'єктивне підґрунтя для ранньої діагностики хвороби Паркінсона та має велике наукове та клінічне значення.