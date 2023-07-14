Китайські вчені розробили біомаркер для діагностики хвороби Паркінсона на ранніх стадіях
Китайські дослідники розробили візуалізаційний біомаркер, який допоможе діагностувати хворобу Паркінсона на ранніх стадіях
Про це інформує CGTN.
Дослідники кажуть, що хвороба Паркінсона - це дегенеративний стан мозку, який супроводжується тремором, уповільненням рухів і розладами сну. Так, за їхніми словами, рання діагностика хвороби та заходи для сповільнення її розвитку чи запобігання були головними науковими проблемами в дослідженні нейродегенеративних захворювань.
"Хвороба Паркінсона характеризується накопиченням агрегатів α-синуклеїну в тільцях Леві", - сказав професор Чжан Чженато з лікарні Женьмінь університету Ухань.
Однак, за його словами, у клініці не вистачає маркерів для тілець Леві. Через це діагностування хвороби Паркінсона в основному залежить від клінічних симптомів без об'єктивних біомаркерів.
Так дослідницька група китайських вчених розробила низькомолекулярну сполуку з високою селективністю щодо тельців Леві. Вона може забезпечити об'єктивне підґрунтя для ранньої діагностики хвороби Паркінсона та має велике наукове та клінічне значення.
- 7 липня стало відомо, що дослідники виявили пару генетичних делецій, пов'язаних з шизофренією, які, ймовірно, відбуваються під час раннього періоду формування плода.
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