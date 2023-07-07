Про це повідомило видання Science alert.

Відкриття належить групі дослідників на чолі з клініцистом-науковцем Гарвардської медичної школи Едуардо Маурі, які проаналізували генетичні дані зразків крові майже 25 000 людей, хворих на шизофренію та без неї.

Хоча ці дві генетичні зміни потребують подальшої перевірки, результати дослідження підтверджують ідею про те, що шизофренія не завжди успадковується, а може бути набутою задовго до того, як людина з'являється на світ.

Тепер Морі та його колеги ідентифікували два гени, названі NRXN1 та ABCB11, які, як видається, пов'язані з шизофренією, коли копії генів пропадають в утробі матері.

"Ми розглядаємо мутації, які не успадковуються від батьків", - пояснює Кріс Волш, старший автор і генетик з Бостонської дитячої лікарні.

У NRXN1 і ABCB11 дослідники виявили зміни, які називаються варіаціями числа копій - тип генетичної помилки, коли копії гена або довгі ділянки ДНК дублюються або, в такому випадку, видаляються в однієї людини порівняно з іншою.

У рідкісних випадках варіації кількості копій можуть бути успадковані, що зумовлює близько 5 відсотків випадків шизофренії. Ці так звані мутації зародкової лінії проявляються в кожній клітині організму, оскільки вони були записані в геном людини ще до того, як запліднена яйцеклітина зазнала першого поділу.

Дослідження також показують, що чотири з п'яти випадків шизофренії можна простежити до генів, успадкованих від батьків дитини, а нещодавні дослідження поповнили список відомих генетичних зв'язків. Проте це все ще залишає приблизно 20 відсотків випадків без очевидного підґрунтя у вигляді спадковості.

З двох генів, виявлених у цьому дослідженні, Морі та його колеги виявили часткову делецію NRXN1 у п'яти випадках шизофренії, і жодної у здорових людей з контрольної когорти.

Довідка

Шизофренія - це серйозний неврологічний розлад, який виникає внаслідок складного поєднання генетичних та екологічних факторів, причому такі події, як дитячі травми або вірусні інфекції, ймовірно, відіграють певну роль, збільшуючи ризик виникнення симптомів шизофренії у вигляді марення або порушення мислення в подальшому житті.

На нього страждає 1 з 300 людей у всьому світі, зазвичай він проявляється в ранньому дорослому віці. Проте існують докази того, що фізіологічні причини шизофренії виникають або на ранніх термінах вагітності, або в результаті гестаційних ускладнень.