Учені довели, що звичайний препарат від тиску продовжує тривалість життя й сповільнює старіння у тварин
Науковці з Ліверпульського університету та Гарвардської медичної школи виявили, що препарат рілменідин може уповільнити старіння та збільшити у тварин тривалість життя
Про це інформує ScienceAlert.
Це пояснюється тим, що на клітинному рівні дія речоники викликає ефект, подібний до здорового харчування з обмеженням калорій. Дослідження на хробаках виду Caenorhabditis elegans показало покращення клітинних показників та більш активне відновлення клітин нирок та печінки.
"Вперше ми змогли показати на тваринах, що рілменідин може збільшити тривалість життя. Зараз ми прагнемо вивчити, чи може рілменідин мати інші клінічні застосування", - сказав молекулярний біогеронтолог Жоао Педро Магаляйнш з Бірмінгемського університету у Великобританії.
Учені вважають результати своєї роботи важливими, оскільки знайшли препарат, що замінює низькокалорійні дієти.
Наступним етапом дослідження буде експеримент на клітинах людей, а також детальне вивчення його ефектів перед рекомендацією як антивікової терапії.
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