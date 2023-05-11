Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Раніше для подібних операцій шукали донорів за кордоном, але війна ускладнила ситуацію.

"До вторгнення (РФ в Україну, - ред.) донорів знаходили з усього світу і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився, а час у цій ситуації критичний: від моменту забору до трансплантації має минути не більше 72 годин", - розповіли у відомстві.

Тому донора для хлопця почали шукати в Українському реєстрі донорів.

"На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя. Чим більше буде українців в реєстрі, тим швидше будуть знаходитися донори для наших діток", - цитують у МОЗ маму юного пацієнта Ірину.

Охочих стати донором кісткового мозку закликали безкоштовно реєструватись за посиланням.