Лікарі вперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України
У лікарні Охматдит уперше провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора з України. Операцію зробили 18-річному Олегу з Дніпропетровщини
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Раніше для подібних операцій шукали донорів за кордоном, але війна ускладнила ситуацію.
"До вторгнення (РФ в Україну, - ред.) донорів знаходили з усього світу і стовбурові клітини могли доставити в Україну літаком. Однак із початком повномасштабної війни цей шлях ускладнився, а час у цій ситуації критичний: від моменту забору до трансплантації має минути не більше 72 годин", - розповіли у відомстві.
Тому донора для хлопця почали шукати в Українському реєстрі донорів.
"На наше щастя, якась чужа людина підійшла як донор і дала єдиний шанс моєму синові на життя. Чим більше буде українців в реєстрі, тим швидше будуть знаходитися донори для наших діток", - цитують у МОЗ маму юного пацієнта Ірину.
Охочих стати донором кісткового мозку закликали безкоштовно реєструватись за посиланням.
- Раніше поляк став донором кісткового мозку для дворічної дівчинки з Тернополя.
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