Уперше створений без використання шкіри: королю Чарльзу ІІІ презентували коронаційний сувій
Королю Великої Британії Чарльзу ІІІ та королеві Каміллі представили традиційний коронаційний сувій – запис подій дня коронації
Про це пише BBC.
Коронаційний сувій є справжнім витвором мистецтва. Його довжина становить 21 метр, а для створення манускрипту вперше не використовували шкіру тварин. Текст написаний на спеціальному папері, яким замінили пергамент.
Фото: скриншот / The Royal Family Channel
Сувій містить ілюстрації та 11 500 елегантно написаних слів за допомогою спеціально виготовленого чорнила.
Каліграфістка Стефані фон Вертерн-Гілл працювала над коронаційним сувоєм 56 днів, без перерв на вихідні. Вона зауважила, що при цьому її телефон був вимкнений, а спокій жінка підтримувала дихальними вправами та класичною музикою.
Дивлячись на довжелезний манускрипт, король Чарльз ІІІ пожартував, чи немає в ньому помилок. У відповідь Стефані фон Вертерн-Гілл віджартувалася, мовляв, насправді в кінці не вистачає лише однієї крапки над "i", проте немає жодних кошмарних орфографічних помилок.
Ілюстрації до сувою створив Тім Ноад, один із популярних художників Британії. Він також є розробником королівського логотипа, який буде міститися на нових банкнотах, громадських будівлях тощо.
Після презентації в Букінгемському палаці манускрипт виставлять на огляд, а відтак передадуть до національного архіву. Коронаційний сувій оцифрують, щоб його змогла побачити більша кількість людей. Тож уперше в історії документ буде доступний для загального перегляду в інтернеті від сьогодні, 3 травня.
Традиція вручати монархам "Коронаційний список" із рукописним офіційним записом моменту коронації існує у Британії щонайменше 700 років. Такі манускрипти колись вважалися важливим доказом вірності монарху. Найстаріший сувій, що зберігся, належить до коронації Едуарда II у 1308 році. Усі попередні манускрипти були написані на матеріалах, виготовлених зі шкіри тварин.
- 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
- Тиждень тому, 26 квітня, у Букінгемському палаці повідомили, що король повернеться до публічних заходів після періоду лікування та відновлення.
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