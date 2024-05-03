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Уперше створений без використання шкіри: королю Чарльзу ІІІ презентували коронаційний сувій

3 травня, 2024 п'ятниця
07:12
Світ
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Королю Великої Британії Чарльзу ІІІ та королеві Каміллі представили традиційний коронаційний сувій – запис подій дня коронації

Про це пише BBC.

Коронаційний сувій є справжнім витвором мистецтва. Його довжина становить 21 метр, а для створення манускрипту вперше не використовували шкіру тварин. Текст написаний на спеціальному папері, яким замінили пергамент. 

Фото: скриншот / The Royal Family Channel

 

Сувій містить ілюстрації та 11 500 елегантно написаних слів за допомогою спеціально виготовленого чорнила.

Каліграфістка Стефані фон Вертерн-Гілл працювала над коронаційним сувоєм 56 днів, без перерв на вихідні. Вона зауважила, що при цьому її телефон був вимкнений, а спокій жінка підтримувала дихальними вправами та класичною музикою.

Дивлячись на довжелезний манускрипт, король Чарльз ІІІ пожартував, чи немає в ньому помилок. У відповідь Стефані фон Вертерн-Гілл  віджартувалася, мовляв, насправді в кінці не вистачає лише однієї крапки над "i", проте немає жодних кошмарних орфографічних помилок.

Ілюстрації до сувою створив Тім Ноад, один із популярних художників Британії. Він також є розробником королівського логотипа, який буде міститися на нових банкнотах, громадських будівлях тощо.

Після презентації в Букінгемському палаці манускрипт виставлять на огляд, а відтак передадуть до національного архіву. Коронаційний сувій оцифрують, щоб його змогла побачити більша кількість людей. Тож уперше в історії документ буде доступний для загального перегляду в інтернеті від сьогодні, 3 травня.

Традиція вручати монархам "Коронаційний список" із рукописним офіційним записом моменту коронації існує у Британії щонайменше 700 років. Такі манускрипти колись вважалися важливим доказом вірності монарху. Найстаріший сувій, що зберігся, належить до коронації Едуарда II у 1308 році. Усі попередні манускрипти були написані на матеріалах, виготовлених зі шкіри тварин.

  • 5 лютого Букінгемський палац оголосив, що у 75-річного Чарльза діагностовано невідому форму раку і він відмовиться від публічних обов'язків, поки проходитиме курс лікування. Королівське джерело CNN виключило рак передміхурової залози, але не надало жодних подробиць, рак якого органу в короля.
  • Тиждень тому, 26 квітня, у Букінгемському палаці повідомили, що король повернеться до публічних заходів після періоду лікування та відновлення.
Теги:
Відео
Культура
Велика Британiя
Чарльз ІІІ
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